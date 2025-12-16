我是廣告 請繼續往下閱讀

在中職賽場上，當廣播響起林立的名字，對手投手的神經便會緊繃到極點。他是年度MVP、是打擊王、是安打王，更是國家隊不可或缺的攻擊核心。不過，將時光倒轉回2017年的那個選秀夜，林立這個名字，在當時Lamigo桃猿（現樂天桃猿）球迷眼中，卻是一個「巨大的問號」，甚至被譏笑為「林立補習班」，直指球團選秀放槍。如今，他用手中的球棒，親自算出了這道「林立數學」的正確解答，成為中職史上第二高薪的巨星。2017年中華職棒選秀會，Lamigo桃猿在第一輪選進捕手廖健富後，第二輪指名了來自國立體育大學的內野手林立。就在這一刻，網路直播聊天室與PTT炸鍋。當時球迷普遍認為球隊缺投手，或是有其他名氣更響亮的好手可選，對於球團選擇身材偏瘦、守備評價當時並不頂尖的林立感到不解。「第二輪選這誰？」、「放槍了吧！」球迷憤怒與嘲諷的留言洗版，甚至因為補習班「林立數學」的招牌太過響亮，網友紛紛用此來調侃球團，譏笑這是一個「放槍」的選擇。那晚，沒有多少人看好這位年僅21歲的年輕人能成為球隊基石。面對排山倒海的質疑，林立用最快的速度讓質疑聲消失。他在一軍的首打席就敲出全壘打，成為中華職棒史上第二位達成此成就之本土球員，並且榮獲單場MVP，直接向全台球迷自我介紹。隨後的生涯軌跡，林立如同開外掛般瘋狂輸出，他在職棒鍛鍊出強大反向攻擊能力，加上驚人的長打爆發力，讓他迅速成為聯盟最恐怖的打者之一。打擊王、安打王、年度MVP一座座獎盃入袋，當年的「林立數學」笑話，逐漸轉變為球迷口中的神選操作。昔日崩潰的球迷，如今只要看到林立站上打擊區，心中只有滿滿的安定感。林立的成功並非偶然，私底下的他以極度自律聞名。從不被看好到成為聯盟看板，林立證明了Lamigo球探當年的眼光獨到，也證明了「天賦」需要透過「苦練」來兌現。如今，再提到「林立」，沒人會再聯想到補習班的數學題，而是想到那支在國際賽與職棒賽場上，總能給予對手致命一擊的火燙球棒。為了留住這位來自花蓮縣光復鄉的重砲，樂天桃猿展現誠意，端出一張長達8年，含激勵獎金最高總值上看1.8億元的隊史最大合約，月均薪達160萬更是締造中職歷史紀錄。