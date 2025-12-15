我是廣告 請繼續往下閱讀

中職林岱安轉隊案中，最引發注目的，莫過於富邦悍將未將「百萬月薪」等級的昔日王牌江少慶，列入25人保護名單中，將難題丟給統一獅，攤開江少慶中職生涯，三度因傷勢脫離戰線，其中2024年右胸大肌撕裂，讓他至今超過1年仍未復出。江少慶過去就是傷病史豐富的球員，高中曾因右肩受傷關機，旅美初期開過TJ手術，返台第2個完整球季，則因為右手韌帶撕裂、神經壓迫發炎，被迫提前關機，該年僅留下12場登板、2勝7敗成績，再來就是隔年下半季末復出，卻遭遇到生涯最大傷勢。2024年9月14日，為江少慶自韌帶傷勢復出後第4場先發，該戰面對樂天桃猿，才投到第2局2出局，面對第六棒馬傑森時投出高角度變化球後，在場上大喊一聲，隨後痛苦地蹲地抱著胸口，隨後直接退場，經診斷為右胸大肌撕裂，休戰至今超過1年仍未復出。胸大肌撕裂傷勢大多是發生在舉重項目，另外網球選手過去也有此傷勢案例，就是2025年保加利亞名將狄米特羅夫，於溫網16強領先球王辛納（Jannik Sinner）2盤時，一次揮拍後胸大肌撕裂，只能黯然退賽，然而這項傷勢在棒球運動中則相對罕見，更多棒球投手為闊背肌撕裂。針對胸大肌撕裂的治療方式，大多透過高濃度葡萄糖增生注射與自體血小板血漿（PRP）注射來治療，但江少慶去年就完成開刀，前段時間仍持續復健。根據《醫師聯盟健康筆記》中一份醫療報告中明述，江少慶至今超過1年仍未重返戰場，可見其撕裂程度應為中高級以上。除了傷勢本身以外，由於胸大肌在投球過程中占據重要地位，因此對心理層面也有莫大影響。中信兄弟牛棚大將江忠誠，也曾受到胸大肌撕裂所苦，當時他受訪時坦言，恢復後曾一度懷疑自己還能不能正常投球，所幸他今年成功復出，出賽20場、主投17.1局防禦率僅0.52，成為胸大肌撕裂後成功復出的案例。