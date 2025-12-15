我是廣告 請繼續往下閱讀

曾豪駒今（15）日確定升任樂天桃猿總教練兵符，相隔2年後再度重拾帥印，知名球評黃忠義坦言不意外，黃忠義認為，曾豪駒從La New、Lamigo時期，一直都是在球隊體系中，不會有適應問題，且從2023年結束總教練身分後，這段時間經歷二軍、率領中華隊，再到首席教練，這對時間，對他的執教歷練也幫助很大，「他退到後面之後，也有看到自己更多改進、加強的部分，還有帶領中華隊奪冠，因為有這些過程，讓他帶隊的視野也變得不一樣，對他人生歷練是很好的一段旅程。」談到印象中的曾豪駒，黃忠義認為，曾豪駒是屬於帶兵帶心的類型，對球員、教練團的信任程度都很高，「看他帶中華隊，都很信任教練團，會授權給教練團做事，這次沉澱之後，相信他的執教風格也會有所改變。」黃忠義也對於樂天桃猿成功留下投手教練川岸強表示讚賞，「他跟曾豪駒雙方很了解，對於球隊怎麼運作有默契，過去也有配合過，他（川岸強）來台也要邁入第6年，雙方信任度也都有，是老闆我也會全力留下他。」「每個總教練上位以前，都要經歷各種階段，尤其是與球員的相處方式，相信他這次也會拿捏得更好。」黃忠義認為，通常職業球隊教練團責任分工下，總教練扮白臉、教練團成員則是黑臉，「總教練盯球隊戰績，教練團盯球員，應該是這樣的分工方式。」