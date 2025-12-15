我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿棒球隊今（15）日正式宣布，原一軍首席教練曾豪駒升任球隊總教練，同時公布2026年教練團陣容。（圖／樂天桃猿提供）

曾豪駒今（15）日正式升任樂天桃猿總教練，由於他同時身兼中華隊2026年WBC經典賽總教練一職，引發外界關注，曾豪駒此時重拾桃猿總教練身分，是否會影響到中華隊備戰狀況，球評黃忠義認為，曾豪駒重心理應還是會以經典賽集訓為主，依照目前中華隊進度，本月名單出爐後，1月中進行第一階段集訓，屆時也是各隊春訓時間。黃忠義認為，球迷不用太過擔心，曾豪駒這段時間重心還是會放在中華隊身上，「他在樂天桃猿也很久了，跟球隊、教練團都有很好的默契跟情感，況且桃猿陣中，也還有林泓育這種隊魂在，應該不用太擔心。」黃忠義透露，中職春訓階段，職權分配下，通常是由各部門教練統一做報告、再跟曾豪駒開會，由他跟首席教練一起做決定，「樂天桃猿本身就有足夠的球隊文化，陣容變動也不大，基本上開季主力球員八九不離十都是那些人。」黃忠義認為，相比打者群，投手會比較需要知道狀況，「投手每年狀況都不一樣，會比較需要在開季前掌握好狀態，這部分就仰賴川岸強緊盯了。」相比中職春訓階段，黃忠義指出，中華隊屆時1月中，已經是要進入完全備戰模式，加上經典賽成績對台灣棒球影響大，作為中華隊總教練，曾豪駒會很忙碌，「國家隊工作更吃重，尤其投手群，整體狀態、使用方式等等，都要花很多時間開會，還要額外找時間瞭解情蒐資料，工作量很大，所以他的重心還是會在經典賽上。」