近日受到入冬冷氣團影響，全台各地氣溫驟降，今（15）日清晨在新竹縣關西僅7.1度創入冬新低溫，隨著天氣變冷不少人穿上羽絨外套、發熱衣等抗寒衣物，但就有內行網友表示，意外發現台灣一款「保暖神套裝」，是由「體溫魔術師」所推出的「莫蘭迪色保暖三件套」組合，每組價格只要789元，就能一次入手毛帽、手套與圍脖，且時尚好穿又保暖，堪稱是今年冬天必入手的CP值超高保暖神裝。
天冷不想再穿羽絨外套了！台灣保暖神套裝爆紅：每組免千元崛起
有女網友近日在Threads發文分享，表示自己偷穿媽媽愛用的保暖套裝，穿上整組發現相當保暖，大讚「果然還是長輩的防寒神器靠譜，沒辦法跟冬天相處的人都給我去買」，且顏色十分時尚，完全不是單調的阿嬤色。
從網友貼出的照片可見，是一組保暖套組，包含毛帽、手套與圍脖，不少內行眼尖認出是「體溫魔術師」販售的保暖套組，大讚「我也有買體溫魔術師這套欸！帶去日本穿有夠適合，完全感受不到冷」、「是體溫魔術師！他們家的保暖效果真的都超好」、「我也覺得長輩的東西都比較抗寒」、「毛帽好好看」。
體溫魔術師「抗寒套組」低調好用！CP值滿分兼顧保暖、時尚
「體溫魔術師」是由經營長達40年的品牌「瑟夫貝爾Cerf Bell」推出的衣物系列，而民眾所推薦的正是體溫魔術師推出的「莫蘭迪色保暖三件套」組合，組合包括毛帽、手套與圍脖，目前官網正在特價一組僅要789元，不用千元就能一次入手三件抗寒神品。
實際查詢官網，該組合標榜由台灣在地製造，顏色部分多元，包括海褐色、麻灰色、豆粉色和黑色，雖然顏色單一卻不俗套，也可拿來日常生活穿搭，適合學生通勤族、上班族、文青愛好者或重視穿搭配色等族群。
材質部分也不馬虎，不僅使用保暖纖維，柔軟親膚又不刺激，而許多人最怕的圍脖過緊不舒適等問題，在這款上面都找不到，貼合不厚又舒適，且在造型上也低調有質感，兼顧保暖與時功能。倘若是害怕冷的人，建議可以改選另一組保暖程度較高的「格紋經典保暖三件組」，價格稍高一點，每組要價818元，但CP值仍高，是秋冬出行的最佳暖意配備。
體溫魔術師好不好用？顧客真實評價曝光
實際查詢購物網針對保暖套件組的評價，買過的顧客經常都給予5顆星好評，多數網友使用過都大推「台灣製造的品質真的是非常好，會再回購」、「很喜歡，可愛又保暖」、「保暖又舒適，值得信賴回購」、「出貨迅速，家人說衣服穿起來很溫暖，會再回購」。
體溫魔術師近年來在社群平台聲量大漲，除了保暖三件組熱賣以外，被推薦的還有如發熱衣、防風防水手套、針織手套等。值得一提的是，體溫魔術師就連夏日防曬外套、涼感上衣等都有涉略，在夏日、冬季服裝品質上都十分出色，難怪成為近年來聲勢崛起的品牌。
資料來源：瑟夫貝爾Cerf Bell
