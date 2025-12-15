我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿2026賽季新教練團名單一覽。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿公布新球季教練團配置，昔日奪冠功臣王溢正回歸，擔任二軍投手教練。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.01）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

樂天桃猿今（15）日公布新賽季教練團佈局，其中最受矚目的就是總教練一職，由原首席教練曾豪駒回任，成為樂天第3任總教練。對於桃猿教練團配置，球評王翊亘給予桃猿副領隊礒江厚綺正面評價，並指出已做足所有能做的事情。王翊亘認為，曾豪駒回鍋後，前2項課題，分別是「無法完整參與球隊春訓」以及「黃子鵬離隊後的空缺」。王翊亘認為，曾豪駒回鍋接任桃猿總教練，對中華隊影響不大，反而桃猿可能會受到影響，「因為中華隊1月15日要集訓，樂天的部分，如果沒記錯，比中華隊提早一週開訓。」王翊亘指出，中華隊有後勤的統籌教練陳瑞昌在處理，曾豪駒兼任職棒總教練不會有太大影響。曾豪駒回歸的首個難題，就是無法完整參與春訓，王翊亘直言，在曾豪駒缺陣的情況下，一軍首席教練陳彥夆與二軍總教練鄭兆行就非常重要，「他們在春訓的調整上，需要緊盯球員的課表與近況調整，這會是曾豪駒打完經典賽，能否順利起步的關鍵。」休賽季黃子鵬透過FA離隊桃猿，王翊亘指出，這也是曾豪駒回歸後的困難課題，「黃子鵬的缺，必須要靠其他的年輕土投撐起，像是陳克羿、林子崴，看能不能去補上這個空缺，相對而言比較辛苦一點。」對於桃猿整體教練團佈局，王翊亘給予正面評價，「我覺得副領隊礒江厚綺已經做到他能做的任何事情了，包括跟曾豪駒討論、協調，讓最熟悉球隊近況的曾豪駒回任總教練，其實要有很多的溝通心力。」王翊亘認為，鄭兆行接任二軍總教練，是個不錯的選擇，「資深的陳瑞振離開了，二軍也需要安排一位好教練，阿浪就是不錯的選擇，如果他沒被續約，其他球隊也有意願網羅。」至於二軍投手教練，由昔日Lamigo時期的奪冠功臣王溢正、黃偉晟共同擔任，王翊亘說，「黃偉晟本來就對球路設計（Pitching Design）有很好的想法，然後也很敢做嘗試，對年輕投手而言，本來就是一個很棒的老大哥，同樣的，王溢正也是。」王翊亘直言，「桃猿在資源有限的情況下，前面又發生許多負面事件，加上外傳的日籍教練跟規劃的想法不一樣，礒江厚綺已經做好他能『擦屁股』的事情到最好了。」