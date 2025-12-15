我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將江少慶放未被放入林岱安FA案的25人保護名單，統一獅是否會選擇這位百萬土投，成為近期熱門議題。（圖／富邦悍將球團提供）

王維中、江少慶2位「高薪大約」的前旅美投手，在今年休賽季動向都成為焦點，王維中日前遭味全龍戰力外，近期傳出富邦悍將有意願網羅；江少慶則是在林岱安FA案中，未被放入25人保留名單，有可能被統一7-ELEVEn獅作為補償人選。對於傳言，悍將今（15）日回應，「有適合的人選不排除繼續進行補強。」獅隊領隊蘇泰安日前曾說，會全面評估包含江少慶在內的悍將保留名單外選手。王維中2019年結束旅美生涯，返台加入2020年中職選秀，成為該年度選秀狀元，以5年3個月總額6055萬大約加盟龍隊，首年出賽22場（17場先發），拿下3勝8敗，防禦率2.78的成績，其中投球局數破百，被視為龍隊重要的先發輪值要角。不過王維中投球狀況逐漸下滑，本季在一軍僅出賽12場（4場先發），拿下1勝3敗，防禦率高達6.53，季末被放在戰力外名單。近期傳出王維中有機會轉戰悍將，對此悍將球團並未證實，僅表示，悍將休賽季動作頻頻，先是在FA市場重金網羅林岱安，雙方簽下一紙7年5600萬的長約，又在戰力外捕進前兄弟外野手林書逸與內野手馬鋼。近期傳出有意網羅前龍隊左投王維中，若「龍王」最後改披藍袍，將是悍將休賽季第3位網羅的戰力外球員。去年休賽季，悍將補進廖任磊與李吳永勤，前者在賽季初期替悍將牛棚吃下不少局數，後者破繭而出，奪下年度進步獎，也證明戰力外球員只要有舞台，到哪都能發光。另一方面，悍將日前遞交林岱安FA案的25人補償名單，高薪右投江少慶並未被列入其中，也引發外界高度討論。江少慶2021年結束旅外生涯，成為當年的選秀狀元，與悍將簽下4.5年總值6120萬元的超大約，平均月薪超過113萬元，為當時中職球員最高合約。不過江少慶返台後飽受傷痛影響，4個賽季僅出賽50場，投271.1局，拿下13勝22敗，防禦率3.68。若獅隊最終選擇江少慶作為補償人選，必須以不低於現行合約續約1年，根據中職規章第21章148條之3，「若補償選手於聯盟確認指定有效前，尚未完成更新合約，則該指定球團應斟酌補償選手之表現，議定薪資及其合約內容，且該薪資額度不得少於其現行合約之薪資。」對此，獅隊領隊蘇泰安日前受訪時表示，會針對悍將25人名單外的選手進行全面評估，