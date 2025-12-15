我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

富邦悍將休賽季在自由球員（FA）市場網羅前統一7-ELEVEn獅捕手林岱安，在補償的25人名單中，未放入陣中高薪土投江少慶，此舉引發熱烈討論，外界都在猜測，獅隊是否會選擇江少慶作為補償人選。球評王翊亘表示，可以理解悍將為何將江少慶放在25人之外，他認為獅隊要站在「交易面」與「現實面」思考，就王翊亘的個人觀點，選擇補強牛棚是效率較高的選擇。王翊亘表示，「一般來說，球隊在安排保護名單的時候，除了陣中比較主力的球員需要保護之外，也會去推估對方會需要什麼樣子的球員與內容。」王翊亘指出，論悍將的隊形，比較缺乏長打者的野手，因此主力野手一定會被放在保護名單，「投手群是悍將有優勢的地方。」王翊亘說，過去獅隊與悍將的交易傳言，都是獅隊比較希望補強悍將的牛棚投手。王翊亘認為，悍將把江少慶放在保護名單外，部分考量到傷勢疑慮以及薪資過高的狀態，「因為保護名單外的選手不能更改前1年的薪資待遇，做出這樣的決定，我覺得沒什麼對錯，甚至覺得是一個蠻合理的評估。」既然江少慶擺在眼前，獅隊要選嗎？王翊亘表示，可以用「交易面」、「現實面」來思考，「等於是林岱安換江少慶，悍將還貼錢，這樣子看起來，獅隊好像就划算許多了。可是如果以陣容缺乏面來講，獅隊這2年在牛棚投手的消耗度確實是蠻高的。」王翊亘直言，若王尉永、岳少華等牛棚投手放在保護名單外，對獅隊而言，會不會是更划算的選擇，「這是獅隊要去思考的點。如果真的站在交易的想法，我覺得是蠻值得一試。」王翊亘說，論陣容的缺陷面，獅隊牛棚投手比較需要補齊，然後把百萬月薪的預算直接轉到洋投上，「我覺得實際的貢獻度，搞不好會來得高一點，所以要看獅隊站在什麼樣的角度去評估。」王翊亘直言，他比較偏向補齊牛棚陣容，將百萬月薪拿來投資洋投，「不論是開季找比較好的洋投，或是831洋將大限前的緊急補強，可能都會來的更有效率。因為現在大多球隊現在洋將都以風火輪的方式，以先發出賽的貢獻來看，搞不好會比狀態不明的江少慶來得高一點。」王翊亘認為，雖然現在江少慶牛棚可以投到150公里，但若真的要趕上開季，或許還需要一點時間，「所以綜觀而言，我覺得補強牛棚投手，拿錢放在洋投補強，是有效率的做好。但回頭過來，若獅隊真的選了江少慶，站在『交易』的角度，也是大賺，也不會認為這選擇是錯的。」