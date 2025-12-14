2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月點燃戰火，已經連3屆止步預賽的韓國隊，明年目標搶下預賽分組前2晉級8強，對手除了強大的日本，還有去年在世界12強賽奪冠的台灣。韓媒《SPOTV NEWS》以「韓國拉警報！專門要對韓國的台灣大聯盟投手來了，但我們卻沒有大聯盟等級的投手」為標題，報導鄧愷威有意參加經典賽替中華隊效力。韓媒文中詳細介紹鄧愷威，並分析「台韓大戰」的重要性，無論誰落敗，對雙方而言都是致命打擊。
韓媒分析經典賽戰力 直言最棘手的就是台灣
韓國預賽與日本、台灣、澳洲、捷克分在C組，《SPOTV NEWS》也詳細分析各隊戰力，「雖然捷克被視為實力最弱的一隊，但澳洲曾給過韓國沉痛一擊，至今仍記憶猶新；而台灣近年在國際賽的競爭力大幅提升，也已不是能輕言必勝的對手。就在去年11月的世界12強賽中，韓國正是敗給台灣，成為遭淘汰的犧牲者。」
韓媒直言，若以戰力來看，日本極可能以小組第一之姿晉級，那麼韓國勢必得擊敗其餘3隊，才有機會晉級8強，還特別點名台灣，「從客觀戰力與情勢判斷，最理想的劇本，是日本全勝晉級，而韓國擊敗日本以外的所有球隊。當中最棘手的對手，仍然是台灣；一旦在對台灣的比賽中落敗，晉級8強的可能性將大幅降低。」
短期賽存在變數 韓媒稱鄧愷威是「隱形變數」
韓媒認為，台灣與韓國若打10次，韓國或許能贏得稍多場次，「但問題在於，經典賽是一戰定勝負的短期賽事，變數極大，而能否攻克對方先發投手，將成為關鍵。台灣在這方面準備了大聯盟投手鄧愷威，是一張『隱藏王牌』，是否會成為對付韓國的秘密武器，備受關注。」
《SPOTV NEWS》指出，鄧愷威是繼陳偉殷後，首位進入大聯盟先發輪值的台灣投手。今年球季出賽8場（7場先發），拿下2勝4敗，防禦率6.37，目前正在角逐巨人隊明年先發輪值一席。鄧愷威四縫線均速93.2英里（約150公里），並能投出橫掃球（Sweeper）、曲球、伸卡球與變速球等多樣球種。
韓媒也站在中華隊角度思考調度，認為與韓國的思維模式相同，「台灣很可能將重點放在爭奪小組第2，最具威脅的對手『韓國』身上，在預賽布局時，將最好的投手集中用在對韓一戰，務必拿下關鍵勝利。鄧愷威擔任先發的可能性，完全不能排除，而對韓國而言，鄧愷威也並非熟悉的投手。」
「台韓大戰」遭關鍵 誰落敗都成致命打擊
韓媒透過大聯盟數據解析鄧愷威對韓國的威脅，「從大聯盟成績來看，鄧愷威尚未達到『頂級王牌』等級，韓國隊不必過度畏懼，但徹底的事前準備仍十分必要。」韓媒呼籲，即便鄧愷威今年整體成績稱不上亮眼，仍具備多樣球種與極高的揮空誘導能力，「在大聯盟中，擁有多達四種揮空率超過20%的球路：滑球34.6%最高，其次為變速球30.8%、四縫線速球25.8%、曲球 20.6%。」
最後，韓媒認為韓國會派出最強投手面對台灣，點名曾在杭州亞運繳出優質投球內容的文東珠，「一旦落敗，對雙方而言都將是致命打擊，兩隊如何調度投手戰力，備受關注。」
不過鄧愷威是否披上中華隊戰袍仍是未知數，經紀公司日前曾表示，「愷威深知經典賽重要性與其代表的意義，由於明年賽季對愷威而言，也是職涯中相當關鍵的時刻，相關參賽安排仍需在多方評估後，才能做出最適合的決定。」
