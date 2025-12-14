我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣旅美投手鄧愷威擁有一顆招牌「橫掃球」，位移幅度相當大，也成為他在大聯盟的武器球。（圖／美聯社／達志影像）

台鋼雄鷹捕手「鳥仔」吳柏萱今（14）日現身彰化八卦山球場，參與「台鋼雄鷹公益棒球訓練營」，本季初上一軍就因打者擦棒球導致手掌骨折，最終只留下4場出賽紀錄，他坦言很可惜，但也從中學到如何調整身體強度。上屆經典賽，吳柏萱支援中華隊牛棚捕手，對旅美投手鄧愷威的球威印象深刻，「變化球不只會跑還很快，橫掃球（Sweeper）的位移很大。」21歲的吳柏萱今年4月好不容易獲得升上一軍機會，結果只出賽4場，就被打者擦棒球擊中右手，造成右手手掌骨折，這一休就超過2個月，直到8月中才在二軍恢復出賽，總計今年在一軍留下4打數1安打的成績。吳柏萱坦言，本季最可惜的就是那個骨折，但也不是沒有收穫，「這段時間學習到很多，知道該如何調整身體強度。」吳柏萱回憶，養傷的那段時間，不停強化身體，補足，「體能、重量還有身體強化，我覺得自己跟學長們有落差，趁著受傷休息時補足。」吳柏萱去年從自主培訓轉正，雖然還沒站穩一軍，但已經感受到責任不同，「雖然跟（自培）一樣練球，但感受有一種責任，要成為小球員的榜樣。」休賽季雄鷹從戰力外網羅資深捕手劉時豪，吳柏萱希望能前輩身上學到東西，已經計畫在春訓時挖寶，「想學習阻殺技巧，很多事情想要討教。」經典賽明年3月將開打，吳柏萱這次不會再支援國家隊後勤，而是專心準備新球季。2023年經典賽，吳柏萱以後勤的身份，擔任中華隊牛棚捕手。他回憶，初次接到鄧愷威的球，就被嚇到，「速球的尾勁很好，那顆橫掃球的位移很大。愷威學長不只變化球很會跑還很快，當時想說『怎麼有變化球那麼快的』。」另外，吳柏萱也說，替江少慶跟吳哲源蹲捕印象很深刻，「少慶學長球質很重又很衝，哲源學長控球是真的很準。」