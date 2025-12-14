我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹曾昱磬日前在冬季聯盟打擊端相當活躍，無論安打、打擊率都是排名隊內前段，守備端則是回到「老本行」內野，明年可能轉回內野手，今（14）日受訪時，曾昱磬坦言，從內野轉外野後，再回內野需要些時間適應。他給自己設下明年球季10轟的目標，但也強調，最重要的是擊球穩定性。曾昱磬今年雖被登錄為三壘手，但本季都在外野奔馳，157個守備機會出現3次失誤，守備率9成81。休賽季曾昱磬加入冬季聯盟磨練，守位也重回老本行內野，以二壘手身份出賽10場，46個守備機會出現2次失誤，守備率9成57。曾昱磬說，尚未接到明年的定位通知，他表示，「今年一整年在外野，冬盟的課題就是內野守備，有慢慢在適應，以二、三壘為主。」曾昱磬高中赴日就讀，守了3年二壘，就讀開南大學時，轉戰游擊。「內野手去外野後，再回來內野有不同的感覺。內轉外適應快，但外轉內需要一點時間適應。」曾昱磬坦言比較喜歡在外野奔馳，他開玩笑表示，內野容易失誤，不喜歡被罵，「開玩笑的，不管守內野、外野，就是盡力。」曾昱磬在冬盟繳出不俗的打擊成績，出賽19場，敲出20安、1轟，打擊率2成99。他表示，很開心能跟外隊同場競技，「社會人層級很高，不輸日職聯隊，投手水準跟台灣一軍差不多，能夠交手不同投手，很開心。」雖然整季全年無休，但曾昱磬相當投入，「當球員的一天就是沒有完全的休息，繼續保持。」他透露，目前右手肘的傷勢已經無大礙，可以正常發揮，明年給自己單季10轟的目標，「最主要還是加強打擊的穩定性，這也是在冬盟磨練的課題。」