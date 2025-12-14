男星朱孝天過去靠著團體F4與偶像劇《流星花園》爆紅，近日卻因被踢出F4復出演唱會引爆討論，其實《流星花園》的女主角大S（徐熙媛）過去也曾吐槽過朱孝天是「大怪咖」。大S 2018年在節目上自爆，曾有意撮合妹妹小S（徐熙娣）與朱孝天，叫朱孝天約小S去看電影，怎料兩人約會過後還是不來電，因為朱孝天個性實在太怪了。
大S自爆有意撮合 慫恿朱孝天約小S看電影
蔡康永2018年和中國女星江疏影主持的談話性節目《恕我直言》，曾同時邀請大S與朱孝天上節目，回憶拍攝《流星花園》時的過往。聊天聊到一半，朱孝天表示大S有一陣子還叫他約小S去看電影，他聽話照做，但卻不知其用意。
蔡康永一聽立刻敏銳察覺問題所在，反問大S：「妳叫朱孝天帶妳妹去看電影？妳在撮合嗎？」大S當下爽快認了「對啊」，讓蔡康永露出驚訝表情，好奇事件後續發展。結果大S下秒立刻無情吐槽朱孝天，「她（指小S）後來就是很快就知道他們兩個不合，因為孝天真的是一個大怪咖」。
時隔多年真相大白！朱孝天超後知後覺
勁爆內幕讓蔡康永等人笑翻，朱孝天則恍然大悟，直呼：「我根本不知道，我沒有這個想法」，大S也無奈回應：「所以啊，你就沒有那個天線」，這起亂點鴛鴦譜的事件也終於在隔了10多年後真相大白。
該片段事後也在網路上引發討論，網友們看了紛紛留言，「以前F4我最喜歡就是朱孝天，之後胖胖瘦瘦的狀況不穩定，他現在結婚後感覺穩重很多」、「有些人就是比較後知後覺哈哈」、「大S當時應該覺得朱孝天很好，才介紹給妹妹小S」。
朱孝天反提大S、周渝民舊情：像拼圖一樣合
另外，當時節目上朱孝天也反過來談起大S跟周渝民（仔仔）的戀情，他說拍《流星花園》時，兩人還沒在一起，但他認為是「遲早的事」，因為他一直覺得大S跟仔仔很合得來。蔡康永追問原因，朱孝天回答：「就是比如說你看到這個拼圖，然後再看到另外一塊，你就會知道他們是合的」。朱孝天貼切比喻大S跟仔仔的關係，大S在一旁只能尷尬微笑，無意再重提舊情。
資料來源：微博
