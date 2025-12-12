我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（左2）當時拍《流星花園》後走紅，女主角是大S（中）。（圖／《流星花園》劇照）

▲朱孝天（左）當時在《楚留香傳奇》中的造型，被酸是古裝醜男。（圖／翻攝自央視）

▲王傳一在《楚留香傳奇》中飾演殺手「中原一點紅」，造型也讓人一言難盡。（圖／翻攝自新浪娛樂）

男星朱孝天被踢出F4陣容，無法一起開回歸演唱會，他也面臨眾多質疑，被粉絲嫌棄名氣最低、離開F4就沒其他代表作。但事實上，朱孝天還演過古龍武俠小說改編的2007年版本《楚留香傳奇》；朱孝天當時作為男主角，搭檔的是中國女星胡靜，男配角則有如今仍在演藝圈闖盪的王傳一。朱孝天被偶像劇教母柴智屏挖掘，一出道就先拍當時最紅的長壽校園劇《麻辣鮮師》，隔年就靠《流星花園》爆紅，和言承旭、周渝民、吳建豪等人組成F4，不僅拍戲還發專輯、開演唱會闖蕩樂壇。但F4走紅就經常傳出不和，團體最終在2009年解散。而朱孝天在F4解散前，其實曾拍過中國央視推出的古裝武俠劇《楚留香傳奇》。據悉，朱孝天原本並不想接演男主角，認為「這個角色的爭議性太大了」；但朱孝天的爸爸是古龍小說迷，加上朱孝天從小就跟爸爸一起看鄭少秋演的楚留香，為了給病重的爸爸留下難忘回憶，所以最終才答應出演。怎料《楚留香傳奇》才開拍1個月，朱孝天的爸爸就不幸過世，奈何當時他已經和劇組簽約，朱孝天請假過後，還是只能頂著悲傷把《楚留香傳奇》拍完。另外，朱孝天爸爸的告別式，F4其他成員都未到場，僅送上奠儀致意，這也讓F4不合的說法更加逼真。不過朱孝天事後解釋，他是遵從父親遺願，葬禮一切從簡，所以才沒發訃文給圈內好友，因此告別式也無任何藝人前來上香。但前輩「陶子」陶晶瑩，以及一起拍過戲的楊丞琳都有送上花籃。而當時《楚留香傳奇》的男配角還有台灣男星王傳一，他在劇中飾演殺手「中原一點紅」，當年的人氣比朱孝天還低。不過2009年時，王傳一就靠著警匪劇《痞子英雄》，提名第44屆金鐘獎戲劇節目男配角，演技受到肯定；王傳一如今也繼續活躍在演藝圈，演藝之路的發展算是比朱孝天成功許多。