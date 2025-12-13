效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊頭號球星大谷翔平作為「廣告代言人」再次展現強大的存在感。日本廣告調查公司「CM總合研究所」日前公布了148個在2025年度透過優秀的廣告企劃，對提高業績有所貢獻的「打動消費者的廣告企劃」品牌。其中，大谷所代言的飲料大廠伊藤園的「お～いお茶」，入選了象徵2025年的僅有10家的特別獎。據美國經濟雜誌《富比士》報導，他今年的副業收入高達1億50萬美元（約31.3億台幣），而他為企業帶來的利益則是無法估量。
大谷翔平代言伊藤園 綠茶廣告好感度榮獲第1名
據《Full-Count》報導，CM總合研究所選出了在「時代性」、「話題性」、「影響力」方面表現優異，並象徵本年度的10個品牌，授予「打動消費者的廣告企劃特別獎」。「お～いお茶」從1月開始啟用穿著道奇隊制服的大谷作為廣告主角。除了「把關於茶的常識，都丟掉吧（お茶の常識、すてましょう）」這句廣告詞之外，他在洛杉磯海灘踢球的場景也引起了巨大的話題。
「無論何時，茶都在我的身邊（いつの日も、僕のそばにはお茶がある）」成為5月公開的為廣告詞，描述大谷親自開車前往球場準備比賽的廣告。這表達了大谷平時就非常喜歡飲用「お～いお茶」。由於找大谷代言而成為熱門話題，伊藤園的廣告好感度是自2005年開始調查以來的最高分數，在今年113個飲料廣告品牌中榮獲第1名。
大谷翔平最強代言人 廣告銷售超過2倍
根據伊藤園的說法，藉由大谷的廣告效應，他們成功獲得了年輕族群和女性族群等新的用戶。結果，產品在上市半年內就達成了最初的計畫，銷量是以計畫的2倍速度增長。透過新系列的推廣，他們成功擴大了整個品牌的購買群體。
大谷除了伊藤園之外，還與20多家企業簽訂了贊助合約。據美國經濟雜誌《富比士》報導，他今年的副業收入高達1億50萬美元（約31.3億台幣），而他為企業帶來的利益則是無法估量。
季初走訪東京海外賽 隨處可見大谷代言
📍MLB東京賽直擊／走到哪都是大谷翔平！「大谷旋風」成新國民運動
事實上，今年季初在日本東京舉行的海外賽，記者就實際體會到大谷在日本的魅力，一降落羽田機場，入境後第一個看到的廣告就是是大谷翔平代言的伊藤園廣告，走進超商的罐裝茶區域，一整排都是包著大谷包裝的茶飲。走在東京街頭，隨處可見大谷代言的相關產品，如服飾、飲料、食物，甚至是化妝品都有大谷的身影。
