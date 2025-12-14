我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月開打，中華隊正積極備戰，台鋼雄鷹左投陳柏清今（14）日受訪時證實，有收到中華隊集訓邀請，但他考慮到季末進行臉部手術，訓練進度已經延遲，怕拖累團隊進度，因此選擇婉拒，將不會加入中華隊集訓，「開完刀後，訓練時間會延後，這段時間先做重量，投球這方面（訓練）會比較晚。」陳柏清去年入選世界12強戰，預賽先發交手日本，主投3.1局失3分（2分自責），最後吞下敗投。複賽先發對陣美國，主投2局無失分，隔天「中0日（離上次出賽休息0日）」先發對日本，僅投0.1局就退場，總計3戰投5.2局，吞下2敗。陳柏清今年球季出賽42場（5場先發），拿下1勝5敗、23次中繼成功，防禦率3.02。不過9月中賽前傳接球，不小心被擊中右臉，臉部也掛彩、瘀青，季末進行臉部手術。陳柏清證實有收到中華隊的邀請，但他已經婉拒，確定不會加入集訓行列。他表示，季中臉部遭球擊中，直到秋訓才進行手術，加上眼睛後續進行雷射手術，因此調整上會比較慢，最終考量後決定婉拒中華隊。「我覺得先把傷養好，未來還有機會，就一步一步來。我沒想太多，明年賽季也很重要，目前先準備明年賽季。」陳柏清開刀後復原良好，臉部瘀青已消失，「開完刀後，訓練時間會延後，這段時間先做重量，投球這方面（訓練）會比較晚。」陳柏清坦言，自己的調整進度已經延後，若加入中華隊集訓，若狀態不理想，可能會拖累球隊。陳柏清說，目前臉部已經無大礙，至於會不會有心理陰影，他笑說，「以後在小心一點。」