台鋼雄鷹陳柏清今（14）日現身彰化八卦山球場，參與「台鋼雄鷹公益棒球訓練營」，本季從先發轉為後援，繳出不俗的成績，不過他仍希望有機會回到先發角色，「等教練安排，以最大力量去做好角色。」談到休賽季球隊補強黃子鵬入隊，陳柏清直言幫助很大，還說，「魔鷹（Steven Moya）續留的可能性增加。」雄鷹休賽季積極補強，其中補進「老虎」黃子鵬，先發投手戰力大幅提升，陳柏清說，「滿開心的，球隊可以拿下子鵬學長，很不容易，對球隊有強大幫助。」陳柏清也說，黃子鵬加入後，洋砲魔鷹續留的可能性又增加，「這樣看起來更有可能，球團很希望把魔鷹留下來。」陳柏清去年入選世界12強賽，與黃子鵬短暫當過隊友，他眼中的黃子鵬人很好，「子鵬學長很好聊天，問他什麼幾乎都會講，像是場上狀況或心態調整，對我來說滿有幫助。」陳柏清本季從先發投手轉為中繼、後援，共出賽42場（5場先發），拿下1勝5敗、23次中繼成功，防禦率3.02。對於明年的定位，陳柏清說還沒收到指示，但持續維持訓練，「就按照節奏去做，等教練安排，盡可能去完成，以最大力量去做好角色。」陳柏清坦言，還是會希望回到先發角色，但不會去設限。他也說，黃子鵬入隊後，先發投手一定先卡了1個位置，「就互相競爭，先發一定有學長的位置，我要跟他學習如何長期在先發角色出賽，該如何調整。」雄鷹季末積極補強，除了黃子鵬，還網羅賴智垣與劉時豪，明年戰力更充足，陳柏清說，「球隊對我們有信心，我就有信心。」