台鋼雄鷹「鷹狀元」韋宏亮今年下半季加盟後立刻在一軍做出貢獻，繳出防禦率2.19的不俗成績，休賽季前往冬季聯盟練功，並從旁觀察日本投手的投球型態。近期則是母校鶯歌工商自主訓練，他笑說閒不下來，「冬盟打完休3天就開始動了，我覺得我不動不行，太無聊了，一定要找事做。」韋宏亮期待明年可以轉先發，但若定位沒變，會專心把後援的角色顧好。韋宏亮今年投入中職選秀，成為今年的選秀狀元，入隊後就獲得一軍出賽機會，出賽14場全是後援登板，拿下8次中繼成功，防禦率2.19。季末雄鷹送韋宏亮去冬季聯盟磨練，出賽8場，拿下4次救援成功、1次中繼成功，但也有2次救援失敗，防禦率4.70。韋宏亮說，透過冬盟學習觀察日本投手的投球方式、型態，尤其是如何配球以及控球。韋宏亮坦言，這是第1次遇到外國球隊，他也分析韓職聯隊與日本社會人打者的差異，「韓職打者大棒居多，社會人則是確實擊球，將球打成有效擊球。」韋宏亮直言，他觀察了日職聯隊跟日本社會人，感覺社會人打者比日職聯隊還要好。本季都以後援出賽，韋宏亮說，明年有機會也想轉先發，但若定位沒變，就專心把後援、中繼的角色做好。才剛結束冬盟，韋宏亮已經開始訓練，他笑說自己閒不下來，「剛結束很累，但我休3天就開始在動，我覺得我不動不行，太無聊了，一定要找事做。」韋宏亮回到母校鶯歌工商自主訓練，做重訓之外，還搭配訓練師開的菜單，以投球機制訓練為主，他也透露，母校教練王傳家很照顧他，休賽季還替他請了營養師。休賽季雄鷹積極補強，在自由球員（FA）市場上網羅黃子鵬，增加先發投手深度，韋宏亮笑說，「還可以再補1位先發，加上2洋投的話。」被問到是不是在預告魔鷹回歸，韋宏亮笑說他不知道球團跟魔鷹的狀況，但他很希望魔鷹可以回歸。