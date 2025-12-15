🔥中職／重磅！曾豪駒回任樂天桃猿總教練　王溢正回鍋當二軍投教

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿棒球隊今（15）日正式宣布，原一軍首席教練曾豪駒先生升任球隊總教練，同時公布2026年教練團陣容。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿2026賽季新教練團名單一覽。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿棒球隊今（15）日正式宣布，原一軍首席教練曾豪駒升任球隊總教練，同時公布2026年教練團陣容，並揭曉年度口號「做伙 #UNITE」。透過此次調整，期能全面提升團隊效能，凝聚全猿力量，全猿齊心「做伙」備戰新球季。此外，新二軍教練團中也有亮點；曾助桃猿拿下5座總冠軍，後來轉戰台鋼雄鷹的王溢正回鍋擔任二軍投手教練一職。曾豪駒總教練不僅在去年世界棒球12強賽中帶領中華隊奪冠，並肩負2026年世界棒球經典賽中華隊總教練重任，其卓越的帶兵能力與領導風範深獲各界肯定。他從球員時期至今始終效力於本隊，對球隊運作、球員特性及潛力有深入了解，並與選手建立深厚革命情感，將對強化團隊凝聚力與未來發展產生積極影響。此外，新二軍教練團中也有亮點；曾助桃猿拿下5座總冠軍，後來轉戰台鋼雄鷹的王溢正回鍋擔任二軍投手教練一職。旅美後加盟義大犀牛，一直到如今樂天桃猿的黃偉晟則是確定褪下戰袍，轉任二軍投手教練。2025賽季，黃偉晟後援出賽2場，僅主投1.1局就北敲出7安、掉4分自責分。樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示：「我們很榮幸宣布曾豪駒先生出任一軍總教練。在審慎評估台灣和日本的優秀人才後，我們確信他是最適任的人選。他自2020年起擔任一軍總教練帶領桃猿隊四個球季，最了解這支球隊。曾總在2024年率領中華隊奪下世界棒球12強冠軍，實績卓越。今年擔任一軍首席教練，他以紮實的執教與策略洞察力，展現卓越領導力，幫助球隊拿下總冠軍，我們相信，他將率新教練團隊，帶領樂天桃猿在2026年完成二連霸。」曾豪駒總教練則回應：「感謝球團的信任與肯定，再次接下帶領球隊這個任務是件不容易的決擇。因為我深信隊上擁有許多優秀且有潛力的選手，我們會一起並肩作戰，延續團隊凝聚的力量，在新球季全力以赴再次挑戰爭取最佳成績，來回報支持樂天桃猿的10號隊友。」