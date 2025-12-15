我是廣告 請繼續往下閱讀

▲如今樂天新教練團的名單上赫然出現老猿迷熟悉的名字，這突如其來的驚喜讓許多球迷在社群媒體上直呼：「看到王溢正眼淚都快流下來了」、「歡迎回來！」、「終於又看到王溢正了」、「要看爆二軍的比賽」（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿今（15）日宣布2026年教練團陣容調整，除了曾豪駒回歸擔任總教練，最讓老猿迷感動和振奮的消息，莫過於曾是桃猿王朝「6年5冠」的功臣、外號「姊姊」的左投王溢正，將回鍋擔任二軍投手教練。消息一出，立刻在球迷間掀起熱烈討論，不少老猿迷感動淚喊：「姊姊回來了，歡迎回家！」綽號「姊姊」的王溢正，早年曾旅日效力橫濱DeNA，返台後成為桃猿王朝時期最具代表性的本土投手之一。2014年至2019年間，桃猿完成「六年五冠」的超級皇朝，而王溢正正是其中不可或缺的關鍵人物。他不僅在這五次台灣大賽全數獲得先發機會，更締造台灣大賽5勝0敗的驚人紀錄，並列史上勝投王。其中最為球迷津津樂道的，莫過於2015年台灣大賽第5戰。當時桃猿在系列賽1：3落後中信兄弟，王溢正臨危受命，一夫當關完投9局僅失2分，成功替球隊續命，成為經典戰役之一。2023年王溢正透過交易轉戰台鋼雄鷹，2024年球季結束後被台鋼雄鷹擺在60人名單外，當時就有許多球迷猜測他的下一步會去哪裡，甚至許多猿迷也希望樂天能把王溢正簽回來，為他辦一個盛大的引退儀式。沈寂的這一年，王溢正一度捲入負面的場外風波，也曾擔任基層教練。如今樂天新教練團的名單上赫然出現老猿迷熟悉的名字，這突如其來的驚喜讓許多球迷在社群媒體上直呼：「看到王溢正眼淚都快流下來了」、「歡迎回來！」、「終於又看到王溢正了」、「要看爆二軍的比賽」對許多長年支持桃猿的球迷而言，王溢正的回歸不僅是一項人事異動，更像是一段王朝記憶被重新喚醒。那個在總冠軍戰屢屢挺身而出、用左手撐起關鍵局數的「姊姊」，如今以教練身分再次披上「酒紅戰袍」，象徵著傳承與延續，也讓老猿迷找回當年並肩作戰的情感連結。