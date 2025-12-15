我是廣告 請繼續往下閱讀

中職新科總冠軍樂天桃猿，今（15）日公布2026年教練團陣容，其中備受矚目的總教練人選，確定由一軍首席教練曾豪駒升任，引發外界關注，曾豪駒此前曾接受《野球名人房》專訪，年初經典賽資格賽結束後，曾豪駒曾受邀到《野球名人房》暢談國家隊執教過程，當被問到平常怎麼面對網路諸多言論時，曾豪駒坦言，「平常都會看到網路上球迷的評論，現在3C很發達，再怎麼樣都會看到，當然要把這些消化掉，可能就是運動。」曾豪駒透露，自己來到球場後，多半都會透過走走路的時間，多思考一些方向，「去想像很多人還是支持我們的，專注在去想自己想做的事情上面，就不會去過多的被影響。」曾豪駒2020年接任樂天桃猿總教練，首年戰績為59勝64敗，總計4年合計245勝227敗11和，勝率5成19，曾於2022年拿到年度第一加季冠軍，生涯兩度率隊闖進台灣大賽皆鎩羽而歸，合計戰績3勝8敗。