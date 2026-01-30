我是廣告 請繼續往下閱讀

具俊曄坐陪大S金寶山墓碑！削瘦一大圈逼哭眾

▲大S（左）與具俊曄（右）的愛情真摯動人，且刻骨銘心。（圖／翻攝自大S微博）

已故藝人大S（徐熙媛）下月2日便是忌日，其老公具俊曄、S媽（黃春梅）及小S（徐熙娣）一家儘管悲傷，仍打起精神生活，屆時將於金寶山舉行大S紀念雕像揭幕儀式，親友低調到場致意。自大S離世後，具俊曄動向備受關注，他一直沒能走出痛楚，天天赴墓地陪伴，被民眾目擊彎著腰擦拭墓碑，身影令人心疼，顯見具俊曄對大S用情至深。本月3日，有網友發文透露，自己於清晨從淡水搭乘第一班8點巴士前往金寶山祭拜大S，拜完準備離開時，巧遇迎面走來的具俊曄，原PO主動表示自己是大S粉絲，具俊曄沒說什麼，僅以手勢回應，氣氛沉靜，隨即原PO看到具俊曄彎下腰，以半跪姿正擦拭大S墓碑，正、反面都細心清理，這一幕讓人心疼不已。直得一提的是，具俊曄的身形早已不如過往壯碩，他隨時戴著帽子、眼鏡，穿著的上衣及短褲，都是輕便為主，整個人削瘦、黝黑許多；小S曾透露，具俊曄除了天天到金寶山之外，更沒日沒夜地作畫，「真的很謝謝姊夫，我很愛他，滿屋子都是我姊的畫，他希望之後可以辦一個全部是姊姊的畫展」，語氣不捨。