我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥（如圖）今現身大S紀念雕像揭幕儀式。（圖／記者吳翊緁攝影）

女星大S（徐熙媛）今（2）日離世滿1年，由丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像，下午2點在金寶山墓園揭幕，圈內許多藝人朋友都到場，包括羅志祥、賈永婕夫妻、吳佩慈、蔡康永等，連SUPER JUNIOR的始源都來到現場致意。「七仙女」好友阿雅及范曉萱在台上致詞時忍不住淚崩，大家一起回憶過去與大S的互動，笑淚交織讓人看了鼻酸。在大S雕像揭幕儀式上，播放著大小S過去所演唱的〈姐妹情深〉，小S也向台下親友喊「姊妹淘們 come on」，感謝這段時間好友們的陪伴。另外，現場也數度聽到藝人們的哭泣聲，好友阿雅及范曉萱在致詞時也忍不住泣不成聲，隨後齊唱《姐妹們的聚會》。今日包括羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、言承旭、仔仔周渝民、邱瓈寬等圈內好友都來到現場致意；其中最讓人驚訝的是SUPER JUNIOR的始源，他在儀式開始後壓軸抵達，並親自獻花，相當有情有義。