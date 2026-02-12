威力彩第115000013期今（2月12日）日晚間開獎，由於已經連30槓，本期頭獎上看13.5億元，若一注獨得將成第五屆第三高紀錄。威力彩每注100元，最晚投注至晚間20時截止，並於20時30分開獎直播，若中獎超過5000元須另扣20%所得稅。《NOWNEWS今日新聞》將準時開獎，並先行整理玩法、必中包牌法、獎金怎麼領，提供給讀者一次看。
2/12威力彩衝13.5億！破第五屆第三高頭獎紀錄
威力彩已連續30期未開出頭獎，本週四（2月12日）第115000013期將再度開獎，預估銷售金額約6.0至6.5億元，頭獎上看13.5億元，創下今年以來最高額紀錄。若由一注獨得，將躍升為第五屆第三高頭獎紀錄。
依台彩資料，自第四屆（民國103年）至今，威力彩開出超過10億元頭獎僅16次，且僅16人曾抱走10億元以上獎金。其中8次累積金額突破20億元，更有2次衝破30億元。
最高紀錄為109年7月27日，連47期摃龜後開出31.25億元；其次為104年4月23日連29摃，累積30.04億元。本期若順利開出13.5億元，也將寫下近年高額紀錄之一。
威力彩怎麼買、一注多少錢？玩法一次看
威力彩屬雙區選號樂透，投注時須先自第1區01至38號中選出6碼，再從第2區01至08號挑選1碼，形成「6+1」組合，威力彩每注為100元。
開獎時，先由第1區38顆號碼中隨機開出6碼，再由第2區8顆號碼抽出1碼，共7碼構成當期中獎號碼。若7碼全中即可抱回頭獎13.5億元；若僅第1區6碼全中、第2區未中，則為貳獎，雖獎金亦高，但與頭獎差距極大。
📌頭獎：第一區6碼＋第二區中（本期上看13.5億元）。
📌貳獎：第一區6碼全中（第二區未中），獎金多為數百萬至上千萬。
📌柒獎：第一區中3碼＋第二區中，400元。
📌捌獎：第一區中2碼＋第二區中，200元。
📌玖獎：第一區中3碼（第二區未中），100元。
📌普獎：第一區中1碼＋第二區中，100元。
威力彩800元、5600元包牌法曝！彩券行老闆認證：最聰明
◼︎800元「第二區全餐」：
飛來發彩券行店長黃偉祺分析，多數人失手關鍵在第二區。他建議可先於第一區選定6個號碼（自選或電選皆可），再將第二區01至08號全數包下，共8注、800元。此法可確保100%命中第二區。只要第一區6碼全中，除穩拿頭獎外，還可同時取得7注貳獎，是他認為最聰明的「必中包牌法」，也是效益極高的包牌策略。
◼︎5600元「系統全餐」：
彩券行老闆指出，高額獎金期間，辦公室集資最常見5600元包牌法，即第一區選7碼，搭配第二區01至08全包。雖投注成本提高，但組合數倍增，即使未中頭獎，也可能透過多注小獎回收部分成本，適合分散風險。
威力彩最後購買時間、開獎時間別錯過
威力彩於每週一、四開獎，當日晚間20時截止投注。由於獎金高漲，彩券行業者提醒，晚間7點後常湧現排隊人潮，應提早完成投注，避免因連線壅塞錯過時機。
威力彩開獎於每週一、四晚間20時30分直播進行。台彩於開獎前會由獨立公正人士檢驗機台與號碼球，並抽選來賓決定開獎機、球組及落球順序，約20時50分完成開獎，完整號碼隨即公布。
威力彩開獎直播
可鎖定「三立新聞iNEWS」（54台）收看現場轉播，或搜尋「台灣彩券開獎實況轉播」，於「三立新聞網SETN」YouTube頻道同步觀看。
威力彩獎金怎麼領？扣完稅剩多少？
威力彩中獎後最快於開獎約10分鐘即可兌領，兌獎期限為開獎隔日起算3個月內。是否須至指定地點領取，依獎金金額區分，5000元為關鍵門檻；凡超過5000元者，須持中獎彩券與有效身分證件至指定金融機構辦理。
📌獎金5000元以下：可至彩券行、中國信託或指定金融機構兌領。
📌獎金5000元以上、未滿500萬元：須至中國信託或指定金融機構辦理。
📌獎金500萬元以上：限週一至週五9:00至17:00，事先撥打0800-024-500預約。
威力彩獎金扣稅部分，公益彩券獎金採分離課稅，中獎超過5000元須另扣20%所得稅。5000元以下免印花稅；超過5000元者，若以現金或轉帳領取，須代扣千分之四印花稅；若以支票並自行貼花，則可免繳印花稅，但仍可能依金融機構規定收取手續費。
資料來源：台灣彩券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：請衡量自身財務，彩券勿過度投注。
我是廣告 請繼續往下閱讀
威力彩已連續30期未開出頭獎，本週四（2月12日）第115000013期將再度開獎，預估銷售金額約6.0至6.5億元，頭獎上看13.5億元，創下今年以來最高額紀錄。若由一注獨得，將躍升為第五屆第三高頭獎紀錄。
依台彩資料，自第四屆（民國103年）至今，威力彩開出超過10億元頭獎僅16次，且僅16人曾抱走10億元以上獎金。其中8次累積金額突破20億元，更有2次衝破30億元。
最高紀錄為109年7月27日，連47期摃龜後開出31.25億元；其次為104年4月23日連29摃，累積30.04億元。本期若順利開出13.5億元，也將寫下近年高額紀錄之一。
威力彩屬雙區選號樂透，投注時須先自第1區01至38號中選出6碼，再從第2區01至08號挑選1碼，形成「6+1」組合，威力彩每注為100元。
開獎時，先由第1區38顆號碼中隨機開出6碼，再由第2區8顆號碼抽出1碼，共7碼構成當期中獎號碼。若7碼全中即可抱回頭獎13.5億元；若僅第1區6碼全中、第2區未中，則為貳獎，雖獎金亦高，但與頭獎差距極大。
📌貳獎：第一區6碼全中（第二區未中），獎金多為數百萬至上千萬。
📌柒獎：第一區中3碼＋第二區中，400元。
📌捌獎：第一區中2碼＋第二區中，200元。
📌玖獎：第一區中3碼（第二區未中），100元。
📌普獎：第一區中1碼＋第二區中，100元。
威力彩800元、5600元包牌法曝！彩券行老闆認證：最聰明
◼︎800元「第二區全餐」：
飛來發彩券行店長黃偉祺分析，多數人失手關鍵在第二區。他建議可先於第一區選定6個號碼（自選或電選皆可），再將第二區01至08號全數包下，共8注、800元。此法可確保100%命中第二區。只要第一區6碼全中，除穩拿頭獎外，還可同時取得7注貳獎，是他認為最聰明的「必中包牌法」，也是效益極高的包牌策略。
彩券行老闆指出，高額獎金期間，辦公室集資最常見5600元包牌法，即第一區選7碼，搭配第二區01至08全包。雖投注成本提高，但組合數倍增，即使未中頭獎，也可能透過多注小獎回收部分成本，適合分散風險。
威力彩最後購買時間、開獎時間別錯過
威力彩於每週一、四開獎，當日晚間20時截止投注。由於獎金高漲，彩券行業者提醒，晚間7點後常湧現排隊人潮，應提早完成投注，避免因連線壅塞錯過時機。
威力彩開獎於每週一、四晚間20時30分直播進行。台彩於開獎前會由獨立公正人士檢驗機台與號碼球，並抽選來賓決定開獎機、球組及落球順序，約20時50分完成開獎，完整號碼隨即公布。
可鎖定「三立新聞iNEWS」（54台）收看現場轉播，或搜尋「台灣彩券開獎實況轉播」，於「三立新聞網SETN」YouTube頻道同步觀看。
威力彩中獎後最快於開獎約10分鐘即可兌領，兌獎期限為開獎隔日起算3個月內。是否須至指定地點領取，依獎金金額區分，5000元為關鍵門檻；凡超過5000元者，須持中獎彩券與有效身分證件至指定金融機構辦理。
📌獎金5000元以下：可至彩券行、中國信託或指定金融機構兌領。
📌獎金5000元以上、未滿500萬元：須至中國信託或指定金融機構辦理。
📌獎金500萬元以上：限週一至週五9:00至17:00，事先撥打0800-024-500預約。
威力彩獎金扣稅部分，公益彩券獎金採分離課稅，中獎超過5000元須另扣20%所得稅。5000元以下免印花稅；超過5000元者，若以現金或轉帳領取，須代扣千分之四印花稅；若以支票並自行貼花，則可免繳印花稅，但仍可能依金融機構規定收取手續費。
資料來源：台灣彩券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：請衡量自身財務，彩券勿過度投注。