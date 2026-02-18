今（18）日是大年初二，初二除了是傳統回娘家的日子，也是拜月老求桃花的熱門時機，更被認為能替新的一年招來好姻緣。但根據命理專家謝沅瑾、楊登嵙、小孟老師表示，祭拜月老的過程中有許多流程、禁忌與供品選擇需要注意。《NOWNEWS今日新聞》整理初二拜月老由來、初二拜月老流程、初二拜月老吉時、初二拜月老禁忌、初二拜月老供品、初二拜月老紅線怎麼求以及全台月老廟推薦，帶領讀者快速掌握怎麼拜月老。
本文摘要
📍2026初二拜月老：拜月老由來
初二拜月老並沒有明確的由來，主要源自於民間信仰，在民間習俗中，月老又稱月下老人、尊稱月老星君，主要掌管人與人間姻緣，民眾認為初二是回娘家、拜土地公做牙的傳統日子，將這天視為春節期間「求桃花」、「招姻緣」的吉日，單身男女也會趁此機會，在新年之初前往月老廟祈求感情順利、早日脫單。
📍2026初二拜月老：拜月老流程、紅線怎麼求
提醒民眾，拜月老及求紅線的方式每間廟宇略有不同，拜拜前建議可先向廟方詢問清楚，正確的步驟才能達到最佳效果。
🟡拜月老步驟1：準備供品、金紙
事先準備好供品、金紙與線香，拜拜所需準備的金紙、香、糖果、紅線等供品，通常在廟裡都可購得，若有不清楚建議可直接詢問廟方。
🟡拜月老步驟2：先拜天公及主神
到廟裡祭拜時應先拜天公及主神，再到內殿或偏殿拜月老，不僅是一種禮貌還可以獲得主神的保佑，讓所求之事更容易達成。像是台北霞海城隍廟裡的城隍老爺，據說可以先幫你把身邊的不利狀況排除，再由月老幫你牽線。
🟡拜月老步驟3：稟報姓名、年齡、住址、職業
拜月老時要向月老自我介紹，詳述自己的姓名、年齡、住址、職業等基本資料，有助於月老進行配對時參考。
🟡拜月老步驟4：告知擇偶條件
祈求愛情降臨的人，心中所期望的擇偶條件要向月老具體報告，例如對方的身高、年齡、職業、個性等，越明確越好，讓月老媒合時有所依據。已有對象者，也可請月老保佑感情甜蜜、開花結果，記得說明另一半的姓名，以免月老牽錯線。此外，應向月老稟報心願成真後要如何還願，一般以喜餅喜糖還願即可。
🟡拜月老步驟5：索取紅線牽良緣
誠心向月老擲筊祈求紅線，三個聖筊表示獲得月老同意可取得「一條」紅線，不可貪心多取，以免不必要的感情糾紛。求得的紅線在月老的主爐正轉繞3圈。接著妥善保管，建議放在皮夾或包包裡隨身攜帶，讓月老為你牽線促成良緣。
🟡拜月老步驟6：喜糖喜餅謝神還願
向月老許下的心願，圓滿達成後要記得還願。結婚佳偶通常會帶喜餅喜糖到廟裡還願，答謝月老庇佑，廟方則會將喜餅喜糖分送給大眾，廣結善緣。
📍2026初二拜月老：拜月老吉時
拜月老並沒有嚴格限制的時間，只要心誠則靈，在廟宇開放時間內皆可參拜。但根據命理專家小孟老師表示，最好選擇早上9：09或是下午2：02祈求，前者象徵長長久久，後者代表雙雙對對。
📍2026初二拜月老：拜月老供品
月老喜愛吃甜食，通常建議準備有吉祥諧音與含意的甜食，並且注意每種供品都要準備雙數，不需單數，且建議使用分裝好的小包裝。
◼︎ 甜食糖果：甜甜月老的嘴。
◼︎ 麻糬：代表黏住緣份、讓戀情快速黏在一起。
◼︎ 糖：甜甜月老的嘴，種類不拘，挑自己喜歡吃的就可以了，特別是拜白糖、紅糖更別具意義。
◼︎ 紅棗：祈求姻緣早成，早日找到理想的另一半。
◼︎ 桂圓：象徵「圓」滿順利。
◼︎ 花生：準備花生（如花生糖、花生酥），寓意「好事發生」與「花開結果」，象徵感情開花結果、好事成雙。
◼︎ 枸杞：代表人氣爆棚。
◼︎ 湯圓：象徵「團圓」與「圓緣」。
◼︎ 鮮花：意指與身邊的對象可以順利開花結果。已婚者可以拜百合花意謂「百年好合」。也可藉由鮮花增添自己的好人緣以加強貴人運。
◼︎ 水果：選擇圓形水果有一切圓滿吉利之意，如蘋果（平安）、橘子（大吉）、葡萄等。
📍2026初二拜月老：拜月老禁忌
◼︎ 忌帶傘與冷飲：傘音同「散」，會導致緣分散掉；冰飲則意喻感情冷掉。
◼︎ 穿著太暴露：拜月老時需穿著正式端莊，忌諱穿拖鞋、露趾涼鞋、或袒胸露背的服裝。
◼︎ 忌戴帽子或太陽眼鏡：切勿戴帽子、太陽眼鏡，避免月老無法看清楚你的長相。
◼︎ 不能重複求紅線：多拿紅線表示有多條感情線，容易引起感情問題。
◼︎ 不可幫朋友求紅線：不可幫朋友求，僅限自己或家人，以免引發感情糾紛。
◼︎ 點香時不可朝香吹氣：點香後若火太旺，不能用嘴吹熄，只能用手搧熄，否則沾染晦氣而不利結緣。
◼︎ 拿喜糖不能挑：挑的話代表挑不到好姻緣，建議拿糖果時要果斷一點。
◼︎ 不可將結緣茶吹涼：參拜完後喝結緣茶（或稱平安茶）時，千萬不可將茶吹涼，代表把好姻緣吹走。
📍2026初二拜月老：全台月老廟推薦
🟡台北霞海城隍廟：台北市大同區迪化街一段61號
🟡台北艋舺龍山寺：台北市萬華區廣州街211號
🟡台中樂成宮：台中市東區旱溪街48號
🟡台中慈德慈惠堂：台中市西屯區大墩十九街82號
🟡彰化鹿港天后宮：彰化縣鹿港鎮玉順里中山路430號
🟡南投日月潭龍鳳宮：南投縣魚池鄉中山路291-26號
🟡雲林北港朝天宮：雲林縣北港鎮中山路178號
🟡台南正統鹿耳門聖母廟：台南市安南區城安路160號
資料來源：謝沅瑾、楊登嵙、小孟老師、松山霞海城隍廟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 2026初二拜月老由來
- 2026初二拜月老流程
- 2026初二拜月老吉時
- 2026初二拜月老紅線怎麼求
- 2026初二拜月老供品
- 2026初二拜月老禁忌
- 2026初二拜月老月老廟推薦
初二拜月老並沒有明確的由來，主要源自於民間信仰，在民間習俗中，月老又稱月下老人、尊稱月老星君，主要掌管人與人間姻緣，民眾認為初二是回娘家、拜土地公做牙的傳統日子，將這天視為春節期間「求桃花」、「招姻緣」的吉日，單身男女也會趁此機會，在新年之初前往月老廟祈求感情順利、早日脫單。
提醒民眾，拜月老及求紅線的方式每間廟宇略有不同，拜拜前建議可先向廟方詢問清楚，正確的步驟才能達到最佳效果。
🟡拜月老步驟1：準備供品、金紙
事先準備好供品、金紙與線香，拜拜所需準備的金紙、香、糖果、紅線等供品，通常在廟裡都可購得，若有不清楚建議可直接詢問廟方。
🟡拜月老步驟2：先拜天公及主神
到廟裡祭拜時應先拜天公及主神，再到內殿或偏殿拜月老，不僅是一種禮貌還可以獲得主神的保佑，讓所求之事更容易達成。像是台北霞海城隍廟裡的城隍老爺，據說可以先幫你把身邊的不利狀況排除，再由月老幫你牽線。
🟡拜月老步驟3：稟報姓名、年齡、住址、職業
拜月老時要向月老自我介紹，詳述自己的姓名、年齡、住址、職業等基本資料，有助於月老進行配對時參考。
🟡拜月老步驟4：告知擇偶條件
祈求愛情降臨的人，心中所期望的擇偶條件要向月老具體報告，例如對方的身高、年齡、職業、個性等，越明確越好，讓月老媒合時有所依據。已有對象者，也可請月老保佑感情甜蜜、開花結果，記得說明另一半的姓名，以免月老牽錯線。此外，應向月老稟報心願成真後要如何還願，一般以喜餅喜糖還願即可。
🟡拜月老步驟5：索取紅線牽良緣
誠心向月老擲筊祈求紅線，三個聖筊表示獲得月老同意可取得「一條」紅線，不可貪心多取，以免不必要的感情糾紛。求得的紅線在月老的主爐正轉繞3圈。接著妥善保管，建議放在皮夾或包包裡隨身攜帶，讓月老為你牽線促成良緣。
🟡拜月老步驟6：喜糖喜餅謝神還願
向月老許下的心願，圓滿達成後要記得還願。結婚佳偶通常會帶喜餅喜糖到廟裡還願，答謝月老庇佑，廟方則會將喜餅喜糖分送給大眾，廣結善緣。
拜月老並沒有嚴格限制的時間，只要心誠則靈，在廟宇開放時間內皆可參拜。但根據命理專家小孟老師表示，最好選擇早上9：09或是下午2：02祈求，前者象徵長長久久，後者代表雙雙對對。
月老喜愛吃甜食，通常建議準備有吉祥諧音與含意的甜食，並且注意每種供品都要準備雙數，不需單數，且建議使用分裝好的小包裝。
◼︎ 甜食糖果：甜甜月老的嘴。
◼︎ 麻糬：代表黏住緣份、讓戀情快速黏在一起。
◼︎ 糖：甜甜月老的嘴，種類不拘，挑自己喜歡吃的就可以了，特別是拜白糖、紅糖更別具意義。
◼︎ 紅棗：祈求姻緣早成，早日找到理想的另一半。
◼︎ 桂圓：象徵「圓」滿順利。
◼︎ 花生：準備花生（如花生糖、花生酥），寓意「好事發生」與「花開結果」，象徵感情開花結果、好事成雙。
◼︎ 枸杞：代表人氣爆棚。
◼︎ 湯圓：象徵「團圓」與「圓緣」。
◼︎ 鮮花：意指與身邊的對象可以順利開花結果。已婚者可以拜百合花意謂「百年好合」。也可藉由鮮花增添自己的好人緣以加強貴人運。
◼︎ 水果：選擇圓形水果有一切圓滿吉利之意，如蘋果（平安）、橘子（大吉）、葡萄等。
◼︎ 忌帶傘與冷飲：傘音同「散」，會導致緣分散掉；冰飲則意喻感情冷掉。
◼︎ 穿著太暴露：拜月老時需穿著正式端莊，忌諱穿拖鞋、露趾涼鞋、或袒胸露背的服裝。
◼︎ 忌戴帽子或太陽眼鏡：切勿戴帽子、太陽眼鏡，避免月老無法看清楚你的長相。
◼︎ 不能重複求紅線：多拿紅線表示有多條感情線，容易引起感情問題。
◼︎ 不可幫朋友求紅線：不可幫朋友求，僅限自己或家人，以免引發感情糾紛。
◼︎ 點香時不可朝香吹氣：點香後若火太旺，不能用嘴吹熄，只能用手搧熄，否則沾染晦氣而不利結緣。
◼︎ 拿喜糖不能挑：挑的話代表挑不到好姻緣，建議拿糖果時要果斷一點。
◼︎ 不可將結緣茶吹涼：參拜完後喝結緣茶（或稱平安茶）時，千萬不可將茶吹涼，代表把好姻緣吹走。
🟡台北霞海城隍廟：台北市大同區迪化街一段61號
🟡台北艋舺龍山寺：台北市萬華區廣州街211號
🟡台中樂成宮：台中市東區旱溪街48號
🟡台中慈德慈惠堂：台中市西屯區大墩十九街82號
🟡彰化鹿港天后宮：彰化縣鹿港鎮玉順里中山路430號
🟡南投日月潭龍鳳宮：南投縣魚池鄉中山路291-26號
🟡雲林北港朝天宮：雲林縣北港鎮中山路178號
🟡台南正統鹿耳門聖母廟：台南市安南區城安路160號
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
更多「2026過年」相關新聞。