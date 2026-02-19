我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（19）日在臺北大巨蛋展開第2階段集訓，訓練方向由「調整」轉換為「輸贏」模式，將團隊戰力整合到接近實戰的狀態。今日開訓後，中華隊在2月底前往日本宮崎之前，將連續打5場熱身賽，其中包含3場閉門賽以及2場「台日交流賽」。經典賽倒數14天，僅休4天年假的中華隊，在大年初三恢復訓練，全隊北上大巨蛋展開第2階段集訓。經過去1個月在國家運動訓練中心的訓練，中華隊投、打在年前已進入調整尾聲，2月13日、14日與台鋼雄鷹進行2場自辦熱身賽，中華隊投手、野手輪番上陣，取得2連勝。不過與上個階段相比，今日開始的第2階段不再以「調整」作為訓練方向，而是轉換成「輸贏」模式，以實戰演練做最後衝刺。中華隊總教練曾豪駒，在年前最後一次受訪時強調，第2階段的熱身賽，要有更高強度的心態武裝好自己，「回來就是準備要輸贏，沒有再用調整的心態。中華隊今日開訓後，將進行3場閉門練習賽，交手在台春訓的韓職球隊以及富邦悍將，2月26日、27日參加「台日交流賽」，與日本職棒福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士隊過招，2月28日啟程日本宮崎，迎接3月2日、3日的經典賽官辦熱身賽。中華隊最終30人名單已於2月6日公布，共有14名旅外好手助陣，分別是5名日職球員、9名美職球員，美職體系的鄭宗哲、李灝宇、莊陳仲敖、林昱珉、林維恩、費爾柴德（Stuart Fairchild）以及隆恩（Jonathon Long）目前正在大聯盟春訓，最快要等到2月28日於宮崎會合。日職組則是分批歸隊，「火腿雙星」古林睿煬、孫易磊15日與母隊告假，返台加入第2階段春訓，2人在2月14日進行返台前最後一次紅白戰先發，投球局數皆已拉長至2局，古林睿煬該場比賽最快球速155公里、孫易磊則是152公里。