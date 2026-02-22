2026 桃園燈會以「飛馬耀桃園」為年度主題，將於2月25日至3月8日登場，地點包含虎頭山創新園區、南崁溪、三民運動公園。桃園市觀光旅遊局表示，今年除了主打高13米的全金屬機械動態主燈外，也攜手Dcard超人氣原創IP「dtto friends」，打造出萌翻全場的專屬主題燈區。《NOWSNEWS》整理桃園燈會亮點、主燈特色、小提燈領取攻略與交通資訊一次看。
🟡「2026桃園燈會」主要資訊：
日期：2026年2月25日（三）～3月8日（日）
地點：分三個區域包含 虎頭山創新園區、南崁溪、三民運動公園
點燈／開放時間：
平日：18:00～21:30
假日：18:00～22:00
主題：飛馬耀桃園（馬年意象，結合傳統燈藝與光影科技）
官網：2026桃園燈會官方網站
🟡「2026桃園燈會」三大燈區亮點：
📍虎頭山創新園區（未來光域）：
▪️亮點一、主燈展演區園：
區內展示全台首座「機械飛馬」主燈，以巨大的飛馬主燈為核心象徵，將桃園「國門之都」的速度、勇氣與城市動能，凝聚成一場直指夜空的光之宣言。
展演時間：
每日18:00開始，每30分鐘展演一次。結合煙霧、燈光與雷射特效，展演「雲啟、集眾、凌雲、御空、啟航」5幕劇情。
▪️亮點二、AR互動藝術燈組：
「虎頭山大地藝術節」共有 6 組作品加入 AR 互動功能，拿起手機對著藝術品，會有意想不到的視覺特效，
📍南崁溪水岸（森韻流域）：
以桃園獨有的陂塘地景為起點，將水的記憶、森林的呼吸與城市的夜光串連成一條可行走的藝術流域。策展聚焦「在地陂塘生態轉化、森林保育、植生藝術與再生議題」。
📍三民運動公園（dtto friends 樂園）：
為Dcard旗下原創的台灣 IP， 以陪伴、療癒共鳴創造出可愛的角色，包含主角狗狗Dinu、諧音台語「有錢」的好鴨Hoya以及大蒜香腸的腸太郎 Saugy。
🟡「2026桃園燈會」馬上發小提燈領取攻略：
小提燈名稱由來：
張善政市長表示，小提燈已成為桃園燈會的重要特色之一，今年以「飛機起飛」為設計意象，結合桃園國際機場的國門意涵與馬年主題，象徵城市發展起飛、馬年行大運。
小提燈造型：
螺旋槳代表「轉錢」（賺錢）；提把設計成「銅錢」造型，象徵財富在手；紙張點綴珍珠海岸意象與桃花圖樣，呼應桃園特色。
領取日期：
2月：2月27、3月28日
3月：3月1、3月3日（元宵節）、3月7日、3月8日
領取時間：每日17：00
領取地點：虎頭山創新園區、三民運動公園燈區服務台。
領取方式：依現場排隊動線領取，數量有限，發完為止。
🟡「2026桃園燈會」交通資訊：
📍免費接駁車：
紅線：桃園火車站（後站）⇄虎頭山創新園區⇄三民運動公園
藍線：南崁溪周邊接駁（依官方最新公告為主）
營運時間：平日17:30-22:00／假日17:30-22:30
📍自行開車（停車場）:
新永和市場停車場、
桃園火車站後站停車場
🟡「2026桃園燈會」交通管制：
📍管制一、2月12～3月12日：
虎頭山創新園區臨南崁溪路段路邊停車格暫停開放
📍管制二、2月25日～3月8日：
虎頭山創新園區臨南崁溪路段及成功路三段115巷83弄（部分路段）禁止汽機車通行，自行車僅能牽行禁止騎乘虎頭山創新園區、三民運動公園、第一河濱公園南崁溪自行車道（三元街至成功路三段以上燈區會場內，自行車僅能牽行禁止騎乘。
📍管制三、 2月23日～3月8日：
虎頭山創新園區二期停車場暫停開放
資訊來源：桃園市觀光旅遊局、2026桃園燈會官方網站
