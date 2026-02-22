今（22）日大年初六是2026農曆春節9天假期最後一天，這幾天已有不少人經歷國道塞車的無奈情況，艱辛返回家中準備開工。這也讓人好奇：「國道為何會塞車？第一台車為什麼不走？」貼文立刻引發熱議，而交通部過去也曾揭露原理：「車流因為衝擊波而崩潰！」
不用停紅綠燈卻還塞車！國道高速公路為何會塞車
每到連續假期，國道就會湧現大量出遊與返鄉車潮。不過高速公路明明沒有紅綠燈，不需要停等，卻仍常出現塞車情況，這也讓不少人疑惑：「為什麼會塞車？第一台車為什麼不走？」
貼文曝光後，也立刻引發大批網友共鳴，「對！到某個地方突然就很順，但前面明明沒有事故還是會塞車，我也不知道為什麼」、「小時候也覺得為什麼會塞車，長大才知道老師說：你們一人浪費30秒，全班加起來就是幾十分鐘，原來是真的。」
此外，還有用路人回應，「每次超車到最前面看，一定是有龜速車在前面，幾乎沒有例外」、「內側車道跟中間車道同樣慢速時就會塞車，曾經多次超越那兩台之後順暢到不行」、「前面沒車卻一直踩煞車的人害的。」
《NOWNEWS》記者也在2月19日大年初三從台中北返，原本想選在晚間21點出發避開尖峰時段，卻在國道一號苗栗頭份至新竹湖口路段遭遇兩段超長車陣，車速一度不到40公里，最終多花近一小時才抵達目的地。
當下觀察塞車狀況，湖口與竹科交流道進出車流其實不多，但外線車道發生一起事故；在通過事故地點後，車流明顯恢復順暢。
高速公路塞車起因找到了！交通部曝關鍵原理
事實上，交通部高速公路局過去曾針對「國道為什麼會塞車」做出說明。國外曾進行一項環狀道路實驗，在沒有任何障礙與紅綠燈的情況下，起初所有駕駛都能維持正常速度行駛，但約10分鐘後，卻開始出現一陣一陣的壅塞現象。
解析發現，只要車陣中有一輛車稍微減速，後方車輛便會連鎖反應踩煞車，這種減速波動會向後擴散，形成所謂的「交通衝擊波」，最終導致車流崩潰，進而產生塞車現象。
因此，要降低塞車發生機率，關鍵在於維持穩定車速與適當車距，避免頻繁加減速或刻意降速，也不要隨意變換車道，以免迫使後方車輛煞車讓行，進一步放大車流波動。
資料來源：高公局
