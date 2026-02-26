中央氣象署表示，今（26）日東北季風減弱，東半部、桃園以北、中部以北山區仍有零星短暫陣雨，其餘地區多雲，228連假鋒面接力報到，周五、周六（2月27日至2月28日）中部以北和東半部雨勢明顯，恐有大雨，周日（3月1日）華南雲雨區影響，降雨範圍再擴大，下周一、下周二（3月2日至3月3日）又有鋒面接近，天氣轉濕涼。
今天天氣：白天降雨趨緩 入夜鋒面又接近
2月26日今天的天氣，氣象署指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，低溫17至21度，白天北部及宜蘭氣溫回升，全台各地的高溫會來到25至30度，西半部日夜溫差大，早晚外出建議適時調整衣物。
整體水氣減少，台灣各地以多雲到晴的天氣為主，桃園以北、東半部、中部以北山區、恆春半島仍然會有零星降雨的機會，晚間鋒面逐漸接近並影響，台灣各地的降雨機率逐漸增加。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、金門
環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。
明天天氣：鋒面通過 全台降雨機率增加
2月27日明天的天氣，氣象署說明，鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼；中部以北有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部、恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。
一周天氣：228連假雨下最多 下周還有鋒面
氣象署提醒，228連假天氣，氣象署示警，周六鋒面影響，中部以北、東半部降雨明顯，且要注意局部大雨，全台都有降雨機率，周日則是有華南雲雨區影響，中部以北、南部山區及東半部的降雨機率偏高：下周一、下周二又會有另一波鋒面則，同樣在中部以北、東半部的降雨廣泛，南部也有零星雨勢。
溫度方面，228連假會有東北季風影響，主要導致北台灣出現降溫，其它地區則是因為降雨、水氣較多，溫度也會略為下降。台灣各地早晚低溫16至22度，白天高溫北部、東半部22至25度，中南部26至28度。
資料來源：中央氣象署、環境部
