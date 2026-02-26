我是廣告 請繼續往下閱讀

根據內政部公開資料顯示，透過地政機關防詐通報與審查機制，過去一年成功攔阻逾百件疑似不動產詐騙登記案件，避免財產損失金額超過新台幣7億元，但仍有不少民眾實際被詐騙的狀況，顯示產權遭不法利用的風險正持續升高。安新建經指出，冒名賣屋、偽造文件、交易期間暗中設定抵押權，已成為近年常見詐騙手法，民眾若僅在交屋階段確認產權，往往為時已晚；建議屋主透過申辦「地籍異動即時通」服務加上履約保證雙管齊下，為產權設定雙重防線。「不動產交易的風險，往往不是發生在簽約當下，而是發生在交易過程中的空窗期。」安新建經分享實務案例指出，曾有買方於完成簽約後、尚未辦理過戶期間，賣方名下不動產突遭第三人申請設定抵押權，若未即時發現，買方恐面臨「房未到手、卻承擔負債風險」的情況。要如何避免這種情況發生，安新建經建議可為房產設定「地籍異動即時通」與履約保證兩道防線。首先在買賣前，建議民眾先申辦「地籍異動即時通」服務，作為產權安全的即時預警工具，只要名下不動產出現任何登記異動申請，系統即會透過簡訊或電子郵件即時通知所有權人，協助第一時間察覺異常狀況。若房產實際進入買賣過程，加入履約保證也是保障權益的重要關鍵。由於履約保證機制的核心價值，在於從交易初期即啟動產權全面查核與動態追蹤，不僅確認所有權人身分，也同步檢視是否存在抵押權、查封、假扣押、限制登記或其他異常註記，並在交易過程中持續掌握產權狀態，避免產權於簽約後、交屋前出現變動而影響交易安全。此外透過履約保證機制，交易價金將全程由專戶控管，必須待產權完成移轉、確認無任何異常登記後，款項才會依約撥付，避免價金先行流出造成無法回復的損失。安新建經表示，地籍異動即時通的即時通知機制，搭配履約保證的專業產權查驗，可形成「事前審查、事中控管、即時預警」的雙重防護網，對於高風險的不動產交易而言，是目前最有效的風險管理方式之一。安新建經也提醒，面對詐騙手法不斷演進，交易安全不能僅仰賴單一環節，而應透過制度化控管與數位工具輔助，才能真正守住民眾一生中最重要的資產。