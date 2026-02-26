我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊向來具備挖掘與培育被忽視人才的優良傳統，而這樣的戲碼似乎正要在本季上演。聖塔克魯茲勇士隊在本月早些時候從亞特蘭大老鷹隊旗下的發展聯盟球隊簽下23歲新秀後衛戴史密斯（Deivon Smith）後，僅用了4場比賽便見證了這位「板凳奇兵」的驚人潛力。他不僅身手全能，而且籃板嗅覺超乎同位置球員，目前出賽的比賽幾乎都能繳出大三元或「準大三元」級的數據。史密斯雖然身高僅有6英尺（約183公分），但在場上的籃板嗅覺卻令專家嘖嘖稱奇。在對陣Rip City Remix的比賽中，他出賽35分鐘砍下20分、11籃板及6助攻，並有1次抄截。儘管身為矮個子後衛，他依然展現出極強的禁區影響力。周一他同樣面對Rip City隊，他更是繳出了16分、14籃板及10助攻的「大三元」數據。其中包含4個進攻籃板，展現出他積極的場上能量。加盟聖塔克魯茲後的第二場比賽，他在對陣曼菲斯疾行隊時，僅上場30分鐘便從板凳出發轟下個人職業生涯新高的32分。史密斯在訓練營後遭到老鷹隊裁掉，開季效力於大學公園天鷹隊期間場均僅8.3分。但在轉投勇士體系並獲得穩定的出賽時間後，他的球場視野與防守本能獲得釋放。他在聖塔克魯茲的首秀即攻下26分、5籃板及7助攻，並送出2次阻攻。史密斯目前在4場比賽中展現出極高效率，除了得分外，他更能在籃板、組織及防守端全方位貢獻，目前已迅速從替補躍升至先發陣容。憑藉著這幾場驚艷表現，史密斯已成為聖塔克魯茲勇士陣中最可靠的支柱之一。這位小個子控衛在場上的拼勁，不禁讓人聯想到勇士過去幾位在發展聯盟發跡後進入NBA輪換的先例。如果這股上升勢頭能持續下去，他極有可能在不久的將來獲得金州勇士母隊的青睞。