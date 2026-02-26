我是廣告 請繼續往下閱讀

▲軟銀監督小久保裕紀（右二）賽前喊話，希望成為中華隊最好的對手。（圖／挺悍運動行銷提供）

2026台日棒球國際交流賽今（26）日迎來重頭戲，由即將出戰2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）的中華隊，在主場台北大巨蛋交手新科日本一冠軍軟銀鷹，後者昨日靠單局2轟逆轉擊敗中信兄弟，甚至連日本國家隊都曾輸給軟銀。23日兩隊才剛交手，由日職一線球星組成的日本國家隊，打線僅擠出2支安打、全場1分未得，遭軟銀以0：4擊敗，中華隊今晚得步步為營，調整狀態之餘也得嘗試贏球。日本國家隊近日同樣展開集訓，與軟銀展開2番戰，儘管首戰13：3大勝，但第2場就慘遭滑鐵盧，打線完全遭到封鎖，直到第6局才打出首安，全場僅擠出2支安打，其中還有一支是來支援、非30人名單的中山禮都貢獻，等於30人名單內的日本打者，整場只有1支安打。儘管日本國家隊仍缺少大谷翔平、鈴木誠也、岡本和真與村上宗隆等4位大聯盟打者，但其餘打者都是集結日職各隊最頂級球星所組成，且軟銀也完全體出戰，顯見日本一冠軍的含金量。中華隊今晚19點於大巨蛋迎戰軟銀，軟銀預計推派台灣強投、同時也是經典賽中華隊雙王牌之一的徐若熙先發，這將是徐若熙披上軟銀戰袍以來的首次公開比賽，監督小久保裕紀也對中華隊提出挑戰，希望成為台灣最好的對手，球迷除了關注徐若熙交手熟悉的經典賽隊友外，也可以趁難得機會欣賞軟銀深不見底的團隊實力。