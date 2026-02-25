我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟捕手高宇杰今（25）日在「2026台日棒球國際交流賽」面對日本職棒（NPB）衛冕軍福岡軟銀鷹的比賽中，繳出跑、打、守「全面」的表現，賽後連軟銀監督小久保裕紀都點名印象深刻，兄弟總教練平野惠一聽到子弟兵被稱讚後，還在一旁「補刀」，「說不定小高正在瞄準日本職棒，請大家敬請期待！」高宇杰此役表現攻守俱佳，2打數敲出1支安打，第5局還靠著精湛的跑壘技巧，替兄弟追回分數，守備方面，高宇杰抓到軟銀跑者2次，賽後連軟銀監督小久保裕紀都忍不住稱讚高宇杰，指出他的表現令人印象深刻。高宇杰賽後表示，很開心跟日職總冠軍比賽，但他也指出，「透過比賽理解台、日職棒紮實度的落差，可以朝著他們的精神去努力。」針對第5局從松本晴手中敲出安打，高宇杰表示，賽前有研究對手球路，能攻擊的球就不會放過。此役演出2次阻殺，高宇杰認為把流暢度度做好，無論對手跑幾次，就是動作完成，自然會有比較好的結果。被問到第5局搶攻本壘時，巧妙繞過捕手觸殺得分，高宇杰笑說，可能是自己腳程比較慢，才可以想到這種動作。平野一旁急忙說，「才不是，這是我們球隊的方針，多一個壘包也好，這是理所當然的事情。」聽到子弟兵被對方監督稱讚，平野還在一旁補刀，「說不定小高正在瞄準日本職棒，請大家敬請期待！」