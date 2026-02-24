2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，衛冕軍日本武士隊，今（24）日結束在宮崎的集訓。日本媒體《體育報知》報導，39歲資深投手達比修有以顧問身份參與集訓全程，將大量知識與經驗回饋給球隊、選手，為挑戰連霸目標度過收穫豐碩的11天，儼然成了「達比修訓練營」。
日本隊集訓成「達比修有訓練營」 日媒：「顧問超有存在感」
《體育報知》形容，以日職球員為核心的日本隊集訓，儼然成了「達比修有訓練營」，達比修的存在感與領袖魅力出類拔萃，雖然他去年10月接受右肘手術，導致今年球季報銷，無法以球員身份參賽，但他仍爽快接受井端弘和總教練的邀請，以顧問身份破例全程參與宮崎集訓。
《體育報知》指出，達比修從集訓首日開始，就貼身指導多位選手，如何適應經典賽比賽用球等問題提供建議，「為了讓選手們能充滿自信地迎接比賽，我希望能將從過去大賽中學到的經驗分享給他們。」針對本次大賽採用的投球計時器（Pitch Clock）及電子暗號傳送器（Pitch Com），達比修向球隊提出了「投手不要隨便搖頭拒絕暗號」、「由投手主導配球」等具體對策，促使球隊加緊應對。
日本隊仍需要進一步磨合 井端弘和點出好球帶重點
然而，在昨日與軟銀鷹的熱身賽中，打擊端的佐藤輝明與投手端的高橋宏斗仍出現了超時違規。雖然井端監督表示，選手適應程度已經比去年進步不少，但也坦言在正式開賽前仍需進一步磨合。
打擊方面，雖然22日首戰豪取13分，但昨日卻在軟銀投手的強力壓制下，全場僅敲出2支安打遭到完封。面對常見的力量型投手，打線的適應力仍隱含不安。對此，井端監督指出，「大聯盟裁判對高角度的球判定較寬，這方面的對策是接下來的重點。」
日本隊接下來將移師名古屋進行2場熱身賽交手中日龍，屆時大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚預計也將正式歸隊，3月2日、3日再轉往大阪進行2場官辦熱身賽。
