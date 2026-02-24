在2023年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）因史上首次五隊互咬戰績相同，最終因勝負差慘遭降級後，中華隊展現韌性，在台北大巨蛋擊敗西班牙，正式宣告重返經典賽舞台。近期《World Baseball Network》網站作家Jeff Duda評點球隊6大球星，並給予中華隊點評，其中包括李灝宇、張育成和隆恩（Jonathon Long）等主砲都在列，主力投手古林睿煬和徐若熙也被點名。
自2023年WBC結束後，中華隊經歷了前所未有的成功。在2024年世界棒球12強賽（Premier12）決賽中，中華隊在東京巨蛋以4：0完封日本隊奪冠，震驚全球。如今，中華隊帶著史上最強陣容重返這座榮耀之城，準備迎接C組預賽。
相較於2023年過度依賴張育成的重砲輸出，2026年的陣容在隆恩與李灝宇加入後，打線變得更加平衡。投手群更是集結了旅外最精銳的戰力，這也讓外界高度期待這支「史上最強中華隊」能否複製12強賽的奇蹟。
美媒點名6大焦點球星
1.隆恩（Jonathon Long，芝加哥小熊）
被MLB Pipeline評為2025年小熊隊第6名新秀的Long，將是中華隊的火力核心。他在2025年首個3A賽季繳出.305/.404/.479打擊率，外帶20支全壘打與91分打點。預計他將擔任指定打擊，為打線注入強大長打力。
2.李灝宇（底特律老虎）
內野手李灝宇能勝任二、三壘，他在2025年3A賽季表現優異，擊出14轟、61分打點並有22次盜壘。他的「砲火與速度」兼具，對左投更有.299/.395/.523的強悍數據，是打線中最具動能的打者之一。
3.張育成（富邦悍將）
2023年WBC的A組最有價值球員（MVP）回歸！張育成當年以1.438的OPS與兩發驚天全壘打（包含對荷蘭的滿貫砲）打響名號。2025年效力中職富邦悍將期間，他出賽不到85場就擊出14轟，OPS排名全聯盟第3，預計將擔綱經典賽先發一壘手。
4.古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）
身為中華隊輪值主將之一，古林睿煬在2024年奪下中職MVP後轉戰日本職棒。儘管受到傷勢困擾，但他仍展現K功，在32.1局中投出34次三振，3.62ERA。
5.徐若熙（福岡軟體銀行鷹）
右投徐若熙球速可達98英里。他在2025年效力味全龍期間，投出職棒生涯首個超過100局的賽季，114局投球送出120次三振，ERA僅2.05。隨後加盟軟銀鷹，是球隊倚重的先發大將。
6.林維恩（奧克蘭運動家）
年僅20歲的左投林維恩被《棒球美國》評為運動家隊第4名新秀。2025年他在高階1A表現亮眼（3.26ERA），並在9月升上2A。專家預測他最快2026年季末就能登上大聯盟，東京巨蛋極可能成為他揚名國際的舞台。
2026 WBC 分組預賽（Pool C）賽程
本屆中華隊與澳洲、日本、捷克、韓國同分在C組，將於東京展開頂尖對決
3月5日：對戰澳洲
3月6日：對戰日本
3月7日：對戰捷克
3月8日：對戰韓國
消息來源：World Baseball Network
