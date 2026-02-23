我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，昨日於亞利桑那州出戰前東家洛杉磯天使隊，擔任三壘跑者的他，差點被隊友金慧成打出的強勁界外球打中，大谷翔平神反應驚險躲過這次襲擊，起身後開玩笑地怒視金慧成，美國媒體也稱讚大谷，在危險時刻仍然保持幽默感，「他連閃躲能力都是MVP級，才經歷這麼危險的時刻，起身卻還能搞笑應對。」大谷翔平昨戰以 一棒、指定打擊身分先發，首局首打席就敲出內野安打並推進至三壘。隨後，金慧成擊出一記強勁的三壘方向界外球，球速極快，所幸大谷翔平展現反應力跳起閃過，驚險躲過這次意外。美國媒體《Dodgers Nation》在社群平台X分享影片，並寫道：「大谷翔平險些被金慧成的強襲球打中，之後還瞪了他一眼。」影片中，大谷的表情雖然嚴肅，但明顯是在跟隊友開玩笑，而金慧成當下則露出擔心神情，最後他仍敲出中外野安打，把大谷順利送回本壘，幫助道奇先馳得點。此則影音上傳至網路上後，吸引許多球迷留言，笑說大谷翔平好像連閃界外球都可以很優雅，「他又在比賽中挑戰極限」、「幸好沒受傷！反射神經太驚人了」、「比賽中也不忘鍛鍊身體」、「大谷沒被打到真是太好了」。