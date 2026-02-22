我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北海道火腿鬥士隊當家王牌伊藤大海，預計扛下經典賽預賽一場先發。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.03.02）

備戰2026年WBC世界棒球經典賽，衛冕軍日本國家武士隊今（22）日舉行首場對外實戰練習賽，靠著打線大爆發，以13：3打爆「日本一冠軍」福岡軟銀鷹，監督井端弘和賽後除稱讚打線發揮，以及提到幾名狀態出色的投手外，也強調不能因此滿足，將在經典賽到來前，持續改進做不好的部分。日本國家武士隊本戰面對日職近年最強球隊軟銀，全場揮出16支安打攻下13分，其中阪神虎入選球員發揮最出色，央聯MVP佐藤輝明單場3安打掃進5分打點，主戰捕手坂本誠志郎、森下翔太也有開轟，3人合力貢獻9分打點。井端弘和賽後受訪時，首先提到打線發揮出色，野手打擊狀態調整得不錯，然守備與默契還有諸多需要磨合之處，但可以理解球員都來自各隊，確實還需要時間適應彼此。針對投手群表現，井端弘和指出關於經典賽嚴格的投球計時器問題，日本國家隊自集訓初就不斷要求投手實施相關計畫，今日整體相比一開始有長足進步，包含日本火腿鬥士王牌伊藤大海、歐力士當家左護法宮城大彌，登板狀況、節奏都不錯，尤其與捕手坂本誠志郎搭配也步上軌道。日本本屆經典賽僅選進14位投手，大聯盟級牛棚松井裕樹，昨日傳出因左側鼠蹊部緊繃狀況，可能就此退出國家隊，井端弘和澄清松井裕樹還未確定退賽，他本人也有高度意願參戰，但最終仍會以身體狀態做為主要考量，也會提前準備好備位投手，隨時補上空缺。