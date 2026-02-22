我是廣告 請繼續往下閱讀

效力MLB美國職棒底特律老虎隊3A的韓國「最強終結者」高祐錫，今（22）日春訓客場對戰洋基比賽中登板，僅投0.2局就被打爆，慘挨4支安打中就有2支全壘打，一口氣失掉4分，整體表現慘烈，連韓國媒體《OSEN》也以「WBC沒問題嗎？」為標題報導，表達對高祐錫悽慘表現的擔憂。本場比賽洋基在世界巨星賈吉（Aaron Judge）雙響砲率領下，比賽前段就取得領先，高祐錫於第八局早已無關勝負時登板，面對首名打者阿里亞斯（Roderick Arias）就被扛出中右外野滿壘砲。高祐錫隨後讓下一位打者打出滾地球出局，但又接連被敲安打，形成2出局一、二壘有人局面，接著直球又被鎖定打出三分砲，高祐錫最後雖以三振結束該局，但整體表現相當掙扎。高祐錫曾在韓職（KBO）受封「最強守護神」，2022年單季拿下42次救援成功，累積生涯139次救援，2023年休賽季，他透過入札制度從LG雙子轉戰大聯盟，以2年總額450萬美元加盟教士，然而因狀況不佳從小聯盟開季，之後輾轉效力教士2A、再被交易至馬林魚，去年6月成為自由球員後，與老虎簽下小聯盟合約，今年受邀大聯盟春訓。值得注意的是，高祐錫已入選3月5日開打的第6屆世界棒球經典賽（WBC）韓國代表隊。由於原本的守護神人選歐布萊恩（Riley O'Brien）因右小腿拉傷退出，高祐錫被寄予厚望，成為潛在終結者人選，因而春訓首場被打爆的失常表現，引發韓國媒體擔憂。韓國媒體《OSEN》就以「WBC沒問題嗎？」為標題報導，直言高祐錫「從首戰就經歷惡夢」，並指出總教練柳志炫的憂慮正在加深。