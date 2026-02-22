我是廣告 請繼續往下閱讀

▲旅美小將李灝宇目前正參加底特律老虎隊春訓，美媒《The Athletic》認為，李灝宇有望在今年夏天登上大聯盟舞台。（圖／美聯社／達志影像）

備戰2026年WBC經典賽，中華隊30人名單中多位旅外好手隨母隊春訓中，今（22）日就有多達5位台灣球員同天出賽，其中台裔混血球星「龍仔」龍恩（Jonathon Long）於對陣遊騎兵比賽中，在一次防守時與跑者意外發生碰撞，當下痛到滾地提前退場，後續小熊球團證實為左手肘扭傷，能否出賽經典賽成未知數，另外年僅20歲、旅美第2年就受邀大聯盟春訓的林維恩，首秀首名打者就因為一壘手接球瑕疵被上壘，單局挨3安失2分。龍恩本戰擔綱小熊先發第4棒，第二打席面對擁有47勝資歷的大聯盟投手奎安特里（Cal Quantrill），掃出一記二壘強勁平飛安打，春訓熱身賽連續2場敲出安打，打擊手感十分火燙。但龍恩在4局上接球時與全速狂奔的遊騎兵打者坎哈（Mark Canha）相撞，左手受到擠壓，當下痛到滾地並緊握左手腕，後續提前退場接受治療，所幸經確認並未骨折，但左手肘扭傷是否讓他缺席經典賽，目前仍待後續觀察。運動家雙台灣強投莊陳仲敖、林維恩，今日同場接替出賽，莊陳仲敖1局下兩出局後接替先發投手登場，僅用3球就抓下出局數；不料2局下一顆紅中變速球，遭白襪隊鮑德溫（Brooks Baldwin）轟出飛行距離達402英尺的大號陽春砲，後續回穩連續解決3名打者，最終1.1局用18球失1分，最快球速達94.3英哩。林維恩方面，接替莊陳仲敖於第三局登板，一上場就被瓦加斯（Miguel Vargas）打出高飛球，因陽光因素一壘手沒能接下，形成幸運安打，林維恩隨後先用95.1英哩（約153公里）火球，三振白襪游擊新星蒙哥馬利（Colson Montgomery），但遭連續安打失掉2分，再回穩連抓2個出局結束任務。總計用28球投完1局，其中包含16顆好球，挨3支安打、失2分都是自責分。效力亞利桑那響尾蛇的台灣12強王牌林昱珉，今日則於春訓熱身賽迎來首度實戰，首局失掉2分後，第二局投球送出2次三振無失分，最快球速達到93.2英哩（約149.9公里），總計用34球、包含20顆好球，吃下1.2局，被敲出2支安打、投出2次保送，失2分自責分。台灣怪力男李灝宇，本場於5局下替補防守三壘。6局上首打席立刻把握機會，擊出三壘滾地球，靠著腳程跑出內野安打，第二打席則出局，守備上有1次失誤。