▲胡智爲25球投完2局無失分，還飆出4次三振。（圖／中華職棒提供）

▲古林睿煬面對韓職球隊練習賽，擔任先發投手主投2局被敲3支安打，失2分退場。（圖／中華職棒提供）

▲中華隊主砲張育成繳出雙安打，還貢獻追平比分的關鍵打點。（圖／中華職棒提供）

世界棒球經典賽將在3月開打，Team Taiwan今（21）日在臺北大巨蛋與韓職培證英雄隊進行練習賽，總計6位投手合力飆出9次三振，全場共被敲7安、失2分，打者群也敲出6支安打拿下2分，終場雙方就以2比2握手言和。古林睿煬擔任此役先發投手，投2局被敲3支安打，失2分；接手的「美美」鄭浩均也完成2局的投球，被敲2安、送出2次三振，無失分；第三位投手胡智爲用更精簡的25球投完2局，並飆出4次三振；林詩翔、曾峻岳、孫易磊各投1局，皆未失分，其中孫易磊投出三上三下，包括1次三振，並投出全場最快的155公里速球。打者方面，張育成單場擊出2支安打，包含1分打點的追平安打，是Team Taiwan這場表現最佳的打者。打者群面對培證英雄7名投手共敲6支安打，另外選到7次四死球保送。總教練曾豪駒表示：「投手方面包括詩翔、浩均、智爲等都有好表現，比起過年前的狀況都更理想，期待大家接下來再慢慢把節奏搭配好；整體攻擊面的狀況還不錯，只是在面對對方投手更換後的適應狀況要再快一點。」