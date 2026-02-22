效力於芝加哥小熊隊的台裔強打「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），在今（22）日春訓賽事中因守備衝撞導致左手肘受傷退場，讓全台球迷相當憂心。對此，中華職棒會長蔡其昌今日在公開活動中帶來好消息，指出龍的初步檢查結果顯示「沒有骨折、也沒有大礙」，目前僅感到些許痠痛，暫時讓台灣隊與球迷鬆了一口氣。
📍影／台灣隊噩耗！「龍仔」春訓遭撞傷倒地 手肘扭傷恐無緣經典賽
蔡其昌聯繫確認傷情：初步有驚無險、靜待明日報告
根據球迷在社群媒體Threads上發布的影片，中華職棒會長蔡其昌今天在台中南屯水安宮發放新春紅包活動致詞時表示，今早第一時間已要求聯盟國際組聯繫小熊球團及球員方了解狀況。蔡其昌透露：「初步檢查的結果手沒有骨折，也沒有大礙，只是有點痠痛的感覺。」
雖然初步結果樂觀，但為確保球員健康及後續參賽可能，蔡其昌補充說明，龍將在今日接受更為完整的精密檢查，「明天就會有結果，我們希望一切有驚無險。」
一壘攻防相撞 手感火燙卻意外傷退
這場意外發生在今日小熊對陣遊騎兵的4局上。當時遊騎兵打者坎哈（Mark Canha）擊出游擊滾地球，小熊游擊手傳球出現偏差，龍為了補救這記傳歪的球，身體重心延伸至跑壘路徑上，隨即與全力衝刺的坎哈發生激烈衝撞。龍當場被撞翻在地、扶著左手，表情極度痛苦，隨後在防護員陪同下退場。
龍在傷退前手感正熱，此役擔綱先發第4棒一壘手，3局下才剛從大聯盟47勝投手奎安特里（Cal Quantrill）手中掃出二壘強勁安打，春訓熱身賽已連續2場有安打演出，打擊手感相當火燙。
來台時程仍有變數 台灣隊巨砲缺角恐重傷火力
龍先前曾特別錄製影片向台灣球迷打招呼，並展現高度參賽誠意，原定2月27日抵達台北大巨蛋，參與台灣隊對戰日本火腿的賽前練習。然而，今日的「左手肘扭傷」雖排除骨折，但是否有更嚴重的傷情以及球團的放行意願仍是關鍵，這也讓27日的合流計畫以及3月經典賽正賽參賽權打上問號。
台灣隊目前正密切觀察明日的詳細檢查報告。對於力拚突破分區預賽的台灣隊來說，若失去這位具備大聯盟水準的台裔重砲，打線威力無疑將遭受重創。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡其昌聯繫確認傷情：初步有驚無險、靜待明日報告
根據球迷在社群媒體Threads上發布的影片，中華職棒會長蔡其昌今天在台中南屯水安宮發放新春紅包活動致詞時表示，今早第一時間已要求聯盟國際組聯繫小熊球團及球員方了解狀況。蔡其昌透露：「初步檢查的結果手沒有骨折，也沒有大礙，只是有點痠痛的感覺。」
雖然初步結果樂觀，但為確保球員健康及後續參賽可能，蔡其昌補充說明，龍將在今日接受更為完整的精密檢查，「明天就會有結果，我們希望一切有驚無險。」
一壘攻防相撞 手感火燙卻意外傷退
這場意外發生在今日小熊對陣遊騎兵的4局上。當時遊騎兵打者坎哈（Mark Canha）擊出游擊滾地球，小熊游擊手傳球出現偏差，龍為了補救這記傳歪的球，身體重心延伸至跑壘路徑上，隨即與全力衝刺的坎哈發生激烈衝撞。龍當場被撞翻在地、扶著左手，表情極度痛苦，隨後在防護員陪同下退場。
龍在傷退前手感正熱，此役擔綱先發第4棒一壘手，3局下才剛從大聯盟47勝投手奎安特里（Cal Quantrill）手中掃出二壘強勁安打，春訓熱身賽已連續2場有安打演出，打擊手感相當火燙。
來台時程仍有變數 台灣隊巨砲缺角恐重傷火力
龍先前曾特別錄製影片向台灣球迷打招呼，並展現高度參賽誠意，原定2月27日抵達台北大巨蛋，參與台灣隊對戰日本火腿的賽前練習。然而，今日的「左手肘扭傷」雖排除骨折，但是否有更嚴重的傷情以及球團的放行意願仍是關鍵，這也讓27日的合流計畫以及3月經典賽正賽參賽權打上問號。
台灣隊目前正密切觀察明日的詳細檢查報告。對於力拚突破分區預賽的台灣隊來說，若失去這位具備大聯盟水準的台裔重砲，打線威力無疑將遭受重創。