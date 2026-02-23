我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國上屆經典賽同樣有大聯盟球星坐鎮，開幕戰面對澳洲就慘遭滑鐵盧，投手群單場被炸3轟，最終於打擊戰中以7：8吞敗，最終無緣晉級。（圖／美聯社／達志影像）

▲2024年大聯盟選秀狀元巴扎納（Travis Bazzana），依舊是本屆經典賽中華隊最須提防的澳洲主砲。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）3月5日開打，中華隊開幕戰迎接「袋鼠軍團」澳洲，雖然近15年中華隊一級國際賽取得4連勝，但澳洲實力不容小覷，尤其打線長打火力旺盛，上屆2023年經典賽就曾單場炸裂3轟、豪取8分擊敗韓國，本屆中華隊首戰交手澳洲幾乎得確保奪勝，才有晉級可能。中華隊上一次輸給澳洲是在2009年世界盃第一輪5：7輸球，但該屆賽會第二輪就以5：4扳回顏面，接著2013年經典賽、2019年12強與2024年12強皆勝出，近15年一級國際賽取得4連勝，中華隊佔據上風，但攤開過往交手歷史，中華隊都贏得不算輕鬆，上一次超過10分大比分贏球，甚至得追溯至1985年洲際盃。澳洲一直以來都以打縣長打威脅著稱，尤其在短期賽能發揮最大價值，上屆經典賽，澳洲與韓國預賽分在同一組，開幕戰就靠著甘迺迪（Tim Kennelly）、葛蘭德尼（Robbie Glendinning）與帕金斯（Robbie Perkins）單場3轟，轟爆韓國投手，終場8：7取勝，最後3勝1敗晉級複賽，也讓韓國連3屆止步預賽。尤其澳洲本次30人名單，堪稱是上屆經典賽、2024年12強強化版本，最大咖莫過於2024年MLB大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana），去年已被升上3A，單季累積9轟、OPS.813。此外前百大新秀、擁有3年大聯盟資歷的米德（Curtis Mead），去年獲得生涯新高90場出賽，都可望是前段棒次人選。本土打者方面，一壘手溫葛洛夫（Rixon Wingrove）旅美曾上過2A、去年澳職長打率高達5成18、OPS.895，以及上季重返MLB皇家2A，單季打出18轟的葛蘭德尼，都是需要注意的長打者。中華隊面對具有長打火力的澳洲打線，得排出近況最佳投手，期望用球威封鎖澳洲，並仰賴自家野手複製前年12強面對澳洲，首局率先得分、前5局打進5分取得領先，一路將戰局把握在自己手中。回顧2024年12強，中華隊預賽交手澳洲，當時由統一獅郭俊麟先發，主投3.2局失1分退場，後續啟動投手戰聯手封鎖11：3贏球。本屆經典賽，首位登場的先發投手同樣重要，日職日本火腿鬥士強投古林睿煬、上場Live BP狀態回穩的軟銀徐若熙，都有機會領銜出戰。