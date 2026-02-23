我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五十嵐亮太欽點軟銀鷹強打近藤健介擔任第1棒，看好他頂級的選球眼與纏鬥能力，能完美消耗國際賽有球數限制的各國王牌投手。（圖／取自福岡軟銀鷹官方IG）

▲了防止對手刻意閃躲大谷翔平，五十嵐亮太直言，只有將小熊隊巨星鈴木誠也排在第3棒，才能形成最強的保護傘，逼迫對手正面對決。（圖／NOWnews資料照）

日本武士隊挑戰2026年世界棒球經典賽(WBC)二連霸在即，打線該如何編排成為全國熱議焦點。在2026年2月23日播出的日本情報節目《Sun!Shine》中，前大聯盟日籍名將五十嵐亮太公開了他的「夢幻打線」預測。令人意外的是，他並未將在洛杉磯道奇隊習慣打第1棒的大谷翔平擺在開路先鋒，而是安排在第2棒，背後更隱藏著深度的戰略考量。五十嵐亮太認為，效力芝加哥小熊的強打鈴木誠也將扮演大谷最強保護傘。在討論打線之前，節目先拋出了一顆震撼彈。效力於聖地牙哥教士隊的後援左投松井裕樹，驚傳在練習中因左腳不適而緊急退場，這讓他的WBC參賽機率亮起黃燈。由於日本隊近期已有部分主力後援辭退，松井的傷勢無疑是雪上加霜。五十嵐亮太擔憂地表示：「松井投手在過去的WBC賽場上證明過自己，他絕對是能在關鍵時刻與比賽尾聲被委以重任的投手。」若他缺席，日本隊的終結者大位恐將面臨嚴峻考驗。談到攻擊面，五十嵐亮太排出的先發9人名單為：第1棒近藤健介、第2棒大谷翔平、第3棒鈴木誠也、第4棒吉田正尚、第5棒岡本和真、第6棒村上宗隆、第7棒牧秀悟、第8棒源田壯亮、第9棒若月健矢。為何不讓大谷翔平複製道奇隊的核彈頭模式？五十嵐解釋，關鍵在於近藤健介的存在。「近藤選手的OPS(整體攻擊指數)極高，選球眼更是頂級。WBC設有嚴格的球數限制規定，近藤具備極強的破壞球能力，能靠纏鬥大量消耗對方投手的球數，這對任何投手來說都是巨大的威脅。」至於將大谷翔平放在第2棒，五十嵐認為必須要有足夠威脅的打者在背後掩護，否則大谷很容易遭到故意四壞球保送。「大谷選手絕對有被直接保送的風險。但是，只要鈴木誠也排在下一棒，對手就無法輕易選擇保送大谷。綜觀目前陣容，能完美扛下大谷身後掩護任務的，我認為只有鈴木誠也。」針對節目主持人谷原章介提問「第4棒交給吉田正尚，那村上宗隆與岡本和真怎麼排？」，五十嵐分析，從大谷(左打)、鈴木(右打)到吉田(左打)，形成完美的左右打交替（鋸齒打線），這套陣容足以讓對手頭痛。最後，五十嵐也不忘警告，本屆美國隊是來真格的，陣容中包含了2位賽揚獎等級的頂級強投(史金恩斯與史庫柏)，日本隊唯有排出一條毫無死角的打線，才有機會在殘酷的淘汰賽中笑到最後。