▲對於新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的首秀，柯爾則給予了高度評價，認為這位明星長人的加入為球隊禁區帶來了久違的威懾力。（圖／路透社／達志影像）

老闆拉卡布談交易掉庫明加：這並非困難的決定

▲長期被視為庫明加「頭號粉絲」的勇士老闆萊科布（Joe Lacob），在受訪時首度打破沉默，詳述這樁交易背後的真實考量。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在交易大限前送走潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），換回明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis），這場季中豪賭目前的走向似乎讓灣區球迷感到焦心。老鷹隊官方今（24）日已將庫明加的狀態升級為「出戰成疑」，預計明（25）日對陣巫師將迎來老鷹生涯首秀；反觀勇士的「波神」再打了一場比賽後就因病並未隨隊前往客場，確定至少再缺席兩場賽事。根據名記史萊特（Anthony Slater）報導，庫明加已擺脫左膝骨挫傷困擾，極大機率在明日復出。不過名記洛維（Zach Lowe）卻在Podcast節目中潑了盆冷水，認為老鷹交易得到庫明加並非看重他跟球隊的適配度，而是將他視為一筆「可轉手的投資」。洛維分析，庫明加與老鷹核心強森（Jalen Johnson）風格過於重疊，且與缺乏投射能力的丹尼爾斯（Dyson Daniels）難以兼容。老鷹目前手握庫明加下賽季2430萬美元的球隊選項，極可能在今年夏天執行選項後，隨即將他作為籌碼換取更適合的戰力，或是觀察他是否能取代2024年的狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）。相較於庫明加準備重返賽場，勇士隊的處境顯得相當尷尬。為了增加禁區高度與空間感，勇士送出庫明加與希爾德（Buddy Hield）換來波爾辛吉斯，但這位明星長人加盟至今僅出賽一場。總教練科爾（Steve Kerr）原本對波神的整合充滿信心，醫療團隊甚至已準備逐步增加其上場時間，如今計畫卻因疾病再次停擺。史萊特報導指出，波爾辛吉斯因病並未隨隊前往紐奧良與曼非斯，這意味著他將至少缺席接下來的兩場比賽。對於目前少了柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）的勇士而言，這無疑是雪上加霜。柯爾對此感到無奈，透露波爾辛吉斯是在飯店感到不適後臨時退出行程。雖然他此前在唯一的17分鐘出賽中展現了12分、2阻攻的高效率，但嚴重的傷病史，讓勇士球迷漸漸開始懷疑這場豪賭是否徹底失敗。針對交易掉一手栽培的庫明加，勇士老闆拉卡布（Joe Lacob）近日接受《舊金山標準報》採訪時表現得十分果決。他直言，送走庫明加並非不是困難的決定：「我不覺得這很難。我喜歡他這個人，也認可他的潛力，但他與球隊的磨合始終不夠完美，且總在不湊巧的時間受傷。」拉卡布強調，勇士必須做出改變，且不會廉價送走天賦，這才促成了波爾辛吉斯的交易。然而，隨著庫明加即將在異地發光，而勇士新援卻依舊作壁上觀，灣區球迷的耐心恐怕正在逐漸耗盡。