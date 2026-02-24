我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2004年雅典奧運，由松坂大輔(圖)等全職業明星組成的日本武士隊，在4強賽慘遭澳洲隊以1：0完封，寫下日本棒球史上最心碎的一頁。（圖／路透／達志影像）

在世界棒壇的版圖中，位處南半球的澳洲隊一直扮演著極為特殊的角色。他們或許不如美洲球隊那般星光熠熠，也不像亞洲強權擁有狂熱的棒球文化，但這支球隊卻屢屢在國際大賽中展現出「巨人殺手」的強大韌性。對於台灣球迷而言，澳洲不僅是國際賽場上的老對手，澳洲職棒聯賽(ABL)更曾是許多台灣年輕球員磨練，或者是延續棒球生命、尋找第2春的溫暖後花園。說起澳洲棒球史上最輝煌的一頁，絕對是2004年的雅典奧運。當年日本隊由長嶋茂雄領軍，陣中集結了松坂大輔、黑田博樹、城島健司等全職業明星陣容，被視為奪金的最大熱門。然而在4強準決賽中，日本隊卻踢到了澳洲這塊超級大鐵板。當時澳洲隊派出曾在台灣大聯盟效力過的老將歐斯普林(Chris Oxspring)先發，他以極其優異的控球徹底壓制了日本隊的豪華打線，之後再由曾效力日本職棒阪神虎隊的救援王威廉斯(Jeff Williams)成功關門。澳洲隊最終以1：0完封日本，硬生生粉碎了日本武士隊的奧運金牌夢。儘管澳洲隊在最後的冠軍戰不敵紅色閃電古巴隊，但這面奧運銀牌已經寫下澳洲棒球史上無法超越的巔峰紀錄，也讓全世界見識到袋鼠軍團的棒球實力。將目光轉回世界棒球經典賽(WBC)，澳洲隊在早期的經典賽中表現並不理想，前4屆賽事全都在首輪預賽遭到淘汰，甚至經常被外界貼上「陪榜球隊」的標籤。但這個魔咒在2023年的第5屆經典賽被徹底打破。澳洲隊在預賽首戰就爆出冷門，以8：7驚險擊敗了陣容堅強的韓國隊，這場勝利不僅讓韓國隊元氣大傷，更直接奠定了澳洲晉級的基礎。最終澳洲隊以3勝1敗的戰績，隊史首度闖進WBC的8強複賽，證明了澳洲棒球系統近年來在培育年輕好手上的成功，也宣告他們已經具備了與世界強權抗衡的能耐。除了國際賽場上的恩怨情仇，澳洲與台灣棒球還有著一層極為深厚的特殊關係。由於澳洲位處南半球，澳洲職棒聯賽(ABL)的賽季正好落在北半球的冬季(大約為11月至隔年2月)。這個時間差，讓澳職成為許多台灣球員在休賽季維持手感、甚至尋求職棒新機會的最佳舞台。對於許多中華職棒的球員來說，澳職更像是延續夢想的「後花園」。最經典的例子莫過於「森林王子」張泰山，他在2017年加盟澳職阿德雷德鯊魚隊(Adelaide Bite)，不僅在當地掀起一陣台灣旋風，更在澳職例行賽最終戰敲出滿貫全壘打，為自己的海外生涯畫下完美且感人的句點。隨後，「大師兄」林智勝也曾加盟布里斯本俠盜隊(Brisbane Bandits)，蔣智賢則在雪梨藍襪隊(Sydney Blue Sox)打出屠殺級的恐怖數據，刷新了澳職多項打擊紀錄。這些中職傳奇球星在澳職的奮戰身影，大幅促進了台澳兩國的棒球文化交流。