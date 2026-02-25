我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽中華隊主砲張育成，在自辦熱身賽扛第2棒，從富邦悍將投手陳品宏手中敲出全壘打。（圖／富邦悍將提供）

▲日本隊在本屆經典賽，高機率推大谷翔平扛打線第2棒。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國隊22歲外野手安賢民在經典賽自辦熱身賽首戰首打席敲出全壘打，是中華隊不可忽視的強打者。（圖／美聯社／達志影像）

近年來，打線第2棒不再是推進、輔助的角色，「攻擊型第2棒」從美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）吹向亞洲，逐漸成為新趨勢。2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊、日本隊以及韓國隊不約而同擺出，張育成、大谷翔平以及安賢民3強打卡位第2棒，搶分意味濃厚，也足以證明短期國際賽先馳得點的重要性。中華隊「國防部長」張育成在上屆經典賽扛第4棒，返台發展後大多以第3、4棒為主，在中職2個賽季，張育成扛2棒的成績是29打數7安、2轟，選到8次保送、吞下8次三振，打擊率2成41、上壘率4成05。以數據來看，雖然張育成打第2棒的成績不是太出色，但不錯的選球能力，仍有高機率替球隊堆壘、延續攻勢。中華隊總教練曾豪駒雖然沒有公開點名張育成打2棒，但在年前受訪時，確實有表達攻擊型2棒是「先搶分」的思維，若具備強大火力的打者能在首局前段就貢獻長打，對整體戰術的執行會是最有效的狀態。無論中華隊開路先鋒是陳晨威或費爾柴德（Stuart Fairchild），2人都具備出色腳程，只要張育成把握住機會，絕對有可能前2棒就換回1分。日本隊方面，早在今年元旦，多家日媒就曾報導，井端弘和有意讓頭號球星大谷翔平扛第2棒，井端指出，雖然2棒是非常困難的角色，但對大谷而言，壘上有無跑者其實關係並不大。井端認為，大谷打擊時，若壘上有跑者，對方投手因畏懼大谷而導致保送，將從一、二壘開局。「若對手不得不對決的情況下，大谷一棒可能就是二壘安打，將機會擴大為二、三壘；如果能打出全壘打，對我們來說就輕鬆多了，那真是再好不過。」在井端腦海中，大谷絕對是「攻擊型2棒」的不二人選。攤開大谷在大聯盟時期的棒次分佈，生涯以第2棒出賽獲得1199個打數，敲出342安、99轟，選到195次保送、吞下379次三振，打擊率2成85、上壘率3成88，與他擔任開路先鋒的數據差距不大。韓國隊本屆也打算推出「攻擊型2棒」，由年僅22歲的「怪力男」安賢民扛下，在首場自辦熱身賽，安賢民在首打席就開轟，展現驚人的長打能力。日前大聯盟官網點名，認為安賢民有可能是本屆經典賽韓國隊的X因子。韓國隊總教練柳志炫日前受訪時表示，安賢民從去年11月的日韓交流賽就在2棒繳出不錯的成績。「如果沒大問題，我打算讓安賢民繼續留在前段打序負責串聯，他出任第2棒是我們最理想的劇本。」柳志炫明確給出答案。不過安賢民生涯幾乎沒什麼機會打2棒，去年負責KT巫師隊3、4棒，2024年以2棒身份繳出3打數1安打的成績，那支安打也是一發全壘打，另外選到1次保送，吞下2次三振，打擊率3成33。近年來「攻擊型2棒」的思維，由大聯盟傳入亞洲，2棒打者不再是推進、輔助的角色，而是搭配高上壘率、腳程快的開路先鋒，能持續堆壘或是直接靠著長打先搶分，在劍拔弩張的短期國際賽中，先馳得點穩定軍心。