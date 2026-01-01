2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月正式點燃戰火，目標衛冕的日本武士隊監督井端弘和近期接受日媒《報知體育》採訪，並分享日本隊打線的初步構想。井端指出，有意洛杉磯道奇隊球星大谷翔平擺在第2棒，更直言，「對大谷來說，壘上有沒有跑者都沒有關係。」大谷若打2棒，能同時創造堆壘得分機會與敲出適時長打。
大谷翔平可能改打第2棒 井端弘和：「能堆壘也可敲長打」
據《報知體育》報導，井端的腦海中已浮現出將大谷翔平排在第2棒的「超攻擊型」打序。過去關於大谷打擊棒次，井端曾暗示「希望能讓他多打幾次，排在前段棒次」，傾向於在道奇隊常駐的第1棒，或是容易在得點圈有人時上場的第3棒。
對於將大谷放在第2棒的選擇，井端表示，「雖然第2棒是非常困難的角色，但對大谷來說，壘上有沒有跑者都沒有關係。」井端指出，大谷打擊時前面有跑者，對方若畏縮導致保送，就有可能形成無人出局一、二壘有人的機會，「若對手不得不對決的情況下，大谷一棒可能就是二壘安打，將機會擴大為二三壘；如果能打出全壘打，對我們來說就輕鬆多了，那真是再好不過。」
考慮到大谷在2023年曾有71場擔任第2棒的經驗，加上去年隊友貝茲（Mookie Betts）受傷缺陣前，大谷也曾長期擔任第2棒，井端認為大谷完全具備第2棒的適配性。
日本隊內野角落有想法 岡本和真守三壘、村上宗隆扛一壘
至於中後段打線，井端會會根據各位置的先發球員來組合。為了發揮大谷的最大價值，排在其後的打者至關重要。目前預計由岡本和真鎮守三壘、村上宗隆擔任一壘。若大谷打第3棒，則可能將第4棒重任交給岡本。井端說，「岡本對日本隊展現了強烈的鬥志，即使他這段時間去美國發展，仍表達了參賽意願，這點非常令人感激。」
為了防患未然，井端也已告知岡本，希望他能練習外野守備，屆時不排除讓他移防左外野。此外，由於從8強賽開始可能面對大聯盟頂級投手，井端也將「得分效率」納入計算。他提到，「如果好不容易創造二、三壘機會打出安打，二壘跑者卻停在三壘，導致本該拿2分的局面只拿1分，那比賽會打得很辛苦。」
為提升得分能力 井端弘和：「牧秀悟可打後段棒次」
提升得分力的關鍵可能在於後段棒次的組合。井端提出了幾種方案，「例如將牧秀悟排在第7、8棒，前面放上源田壯亮或小園海斗等能執行犧牲觸擊的球員作為銜接，再由牧負責清壘。這樣一來，一支安打就有機會送回分數。」井端直言，「雖然也有意見認為『關鍵時刻當然要把牧秀悟放在第6棒』，但這需要根據球員的排序與狀態來觀察。」
