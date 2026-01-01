2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月正式點燃戰火，目標衛冕的日本武士隊監督井端弘和近期接受日媒《Daily Sports》採訪。面對新的一年，井端沿用漢字「新」作為一整年的抱負，他解釋，今年必須用「新」的心情看待經典賽，亦要抱著「新」的心情揮別12強的落敗。他直言，腦中只有「贏球」，「就算打了一場精彩的好球但輸了，還是會被輿論批評。只要贏就好，我腦子裡只有這件事。」
井端弘和只想「贏球」 直言拒絕吃鍋貼
井端連續2年用漢字「新」作為一整年的抱負，「雖然去年我也用了同一個字，但為了再次邁向世界第一，我選擇了『新』。」他解釋，「上屆經典賽奪冠，這次要以『新』的心情重新努力。前年12強我們在決賽輸了，所以也要抱著『新』的心情出發。為了再次成為世界第一，我選擇了『新』這個字。」
被問到心中描繪的3月17日經典賽冠軍賽理想畫面是誰什麼，井端直言，「我腦子裡只有『贏球』。不管是什麼形式，只要能比對方多得1分並贏球就好。幾分差、比分多少，我都不在乎。」井端不諱言，「就算打了一場精彩的好球但輸了，還是會被輿論批評。我不描繪理想的光景，只要贏就好，我腦子裡只有這件事。」
井端弘和透露名單 阪神多位主力入選
另外，針對日本隊陣容，井端也透露，多位阪神虎隊主力球員在他的雷達之中，尤其是野手森下翔太，「自從我接任監督以來，一直都有徵招森下選手。他最大的能力在於能憑藉一記揮棒改變球隊氣氛，我在休息區能深刻感受到這一點。他對任何投手都能在打擊區內做出調整的能力，比其他球員更優秀。」
至於本季繳出40轟、102分打點的佐藤輝明，井端指出，「去年春天，如果要說哪位選手有可能突飛猛進，我腦中浮現的第一個人就是佐藤選手。很高興他確實做到了，畢竟他是個擁有那種天賦的球員。他的表現超乎我的預期，包括守備在內，能發揮出這樣的能力非常了不起。」
阪神隊主戰捕手坂本誠志郎也有望入隊，井端說，「我剛接任監督時他雖然還年輕，但我就開始觀察他了。那種不因喜憂而影響情緒的樣子，我看在眼裡覺得非常好。經歷過季後賽和日本大賽後，整個人會變得更沉穩。這種沉穩在國際賽事這種不能輸的戰鬥中，是非常關鍵的因素。」
