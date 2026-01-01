2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月正式點燃戰火，目標衛冕的日本武士隊監督近期接受日媒《報知體育》採訪，並分享日本隊投手的佈局想法。大聯盟投手山本由伸、管野智之雖然尚未公布參賽，但2人已被視為日本隊「兩大支柱」；山本是否會在首戰對中華隊先發？井端表示，「我們必須贏球。開幕投手不會由我一個人決定，會與教練團商量。從前2戰來看，我們能排出實力不分軒輊的先發陣容。」
山本由伸、管野智之被視為兩大支柱 井端回憶2017年經典賽
日本隊去年底公布第一波8人名單，除了洛杉磯道奇隊大谷翔平、聖地牙哥教士隊松井裕樹、洛杉磯天使隊菊池雄星等大聯盟球星之外，其餘5人皆來自日職，包含北海道日本火腿鬥士隊伊藤大海、讀賣巨人隊大勢、千葉羅德海洋隊種市篤暉、西武獅隊平良海馬以及阪神虎隊石井大智。
據《報知體育》報導，雖然首波8人名單中沒有山本由伸、管野智之，但已內定入選的2人，被期待成為先發陣容的「兩大支柱」。兩人都已適應大聯盟導入的「投球計時器（Pitch Clock）」與「投捕通訊器（PitchCom）」，比起日職投手更能無縫接軌經典賽。
井端高度評價管野在2017年經典賽4強賽對美國隊先發主投6局僅失1分的表現，「現在回想起來，能投6局僅失1分的投手並不多。這次雖然不要求他在局數和球數上如此完美，但如果能投完一輪打線，或是撐個3到4局，像他這樣有經驗、有控球，能讓對手擊球出局的投手是非常可靠的。」
山本是否對台灣先發？ 井端弘和仍不鬆口
而山本由伸則被視為3月6日首戰對中華隊的最有力先發人選。井端說，「我們必須贏球。開幕投手不會由我一個人決定，會與教練團商量。從前2戰來看，我們能排出實力不分軒輊的先發陣容。」
至於後援投手的想法，讀賣巨人隊大勢被視為守護神的關鍵人物。大勢擁有2023年經典賽奪冠經驗，且對國際賽用球適應良好。井端說，「只要在狀態好的時候派他上場，就能展現強大能力。而且他對國家隊的使命感很強，那種積極感我可以深刻感受到。」
本屆賽事，各國精銳進出，包含死對頭美國隊，井端表示，「希望能和上屆大賽一樣，打出不只是棒球迷，連全體國民都會感到喜悅的比賽內容。作為教練，我會以贏下眼前的每一場勝利為目標前進。」
