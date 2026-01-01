2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月正式點燃戰火，目標衛冕的日本武士隊監督井端弘和近期接受日媒《日刊體育》採訪。井端回憶，去年11月大谷翔平確定參戰經典賽前，有先撥電話給他，但一開始卻漏接，馬上回撥電話得到「確定參賽」的回應，他坦言，得到大谷首肯的那一瞬間，確實鬆了口氣，「雖然這不是比賽，但總算能稍微安下心。」
接到大谷翔平來電 井端弘和整個人都醒了
井端回想大谷決定參賽的那刻，11月某一天，井端一如往常在早上6點起床，「我記得那時大概是早上7點多或8點左右，我正一邊吃飯、一邊放空準備要出門，結果那一瞬間整個人都清醒了。」當時井端的手機突然響起，螢幕顯示的聯絡人是道奇隊的大谷。
然而，就在井端準備接起電話的前一刻，鈴聲停止了，「我沒接到，所以馬上回撥了。應該說正要接的那一刻電話就斷了，感覺是發現漏接後立刻就撥回去了。」2人的對話非常簡短，卻透出大谷對國家隊的重視，「他（大谷）跟我說，『我現在要準備發布了（參賽聲明）』。雖然我回他說具體細節之後再討論，但對話大致就是這樣而已。」
大谷翔平願意打國家隊 井端弘和坦言鬆口氣
隨後不久，大谷就在自己的Instagram貼出上屆經典賽的照片，並以日文寫下「很高興能再次代表日本參賽」。對於大谷的率先表態，井端直言，那一瞬間確實鬆了口氣，「雖然這不是比賽，但總算能稍微安下心。隨後腦中立刻浮現『接下來該怎麼做』的想法，多虧他發表參賽聲明，讓我們的進度往前邁進了一步。」
大谷的表態參賽，對日本隊的影響巨大，不只是日職球員，對於旅美球員來說，能與大谷成為隊友無疑是一大動力。井端說，「大谷能來真的非常感激。最理想的狀態是由他用場上的表現引領球隊。」至於大谷何時與日本隊會合，井端表示，還需要後續研議，「希望能盡早歸隊，等30人都到齊後，大家一起進入戰鬥狀態。」
