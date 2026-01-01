2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月正式點燃戰火，目標衛冕的日本武士隊監督井端弘和近期接受日媒《日刊體育》採訪。回首擔任國家隊監督的2年，井端坦言很「痛苦」，他也清楚表明，這屆經典賽後將會離職，「如果輸了，我也在想以後是不是乾脆不要再涉足棒球界了。即便我自己能釋懷，大眾可能也無法諒解。即便贏了，或許會覺得『棒球夠了』。」
井端2023年接任日本隊監督 卻在世界12強冠軍賽不敵台灣
井端弘和2018年退役，之後擔任社會人球隊NTT東日本教練，還曾在2022年受台鋼雄鷹邀約，來台擔任客座教練。2023年日本隊在經典賽風光奪冠，監督栗山英樹隨後卸任，此重擔落到井端身上，成為新一任日本隊監督。2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽，井端率隊拿下冠軍，是他執教首冠。
不過在2024年世界12強大賽，井端踢到鐵板，雖然預賽、複賽全勝，但卻在冠軍賽遭中華隊完封，不僅終止國際賽27連勝，更痛失冠軍金盃，這一敗，也讓井端飽受日本國內的批評。
井端弘和坦言很痛苦 最傷腦筋的是「選人」
井端接受《日刊體育》的採訪，回首擔任日本隊監督的過去2年，談到最痛苦的時刻，井端表示，「痛苦，其實一直都很痛苦。在國手選材這方面，這3個賽季真的讓我非常糾結。教練團和很多人都非常認真提供意見，我非常感謝教練與幕僚群，希望能讓這些心血在大賽中開花結果。」
如何選人，成為國家隊的核心問題，在2024的世界12強賽中，日本隊因傷退賽的情況接踵而來，在不斷重組名單的壓力下，最終在冠軍賽輸給了台灣，那次的「敗北」，成了現實的重擔。
井端坦言，「即使名單定案了，還是會有人受傷，在那種情況下，針對該選誰，曾有激烈意見衝突，這跟我以前當教練時是一樣的。球員每場比賽都全力以赴，受傷也是無可奈何，所以我完全沒有鬆口氣的時候，即使定案了也無法安心。這部分是最辛苦、也最讓我感到不順遂的地方。」
經典賽將是井端弘和最後一役 考慮過不再涉足棒球界
今年的經典賽預計是井端任期的最重要一仗，「擔任日本隊監督對我人生是否有加分還不知道，但能率領國家隊的球員，是難能可貴的經驗，這是最有意義的部分。」上屆日本隊擊退美國隊拿下冠軍，這次目標2連霸，井端說，「希望能像上次一樣，打出讓全體國民，且不僅僅是棒球迷感到喜悅的比賽內容。」
雖然井端的肩上承載著全日本期待所帶來的重壓，但他的內心已經整理得很清晰，「與其說是壓力，不如說就是『贏球』而已。輸了的話，大家看我的眼神都會變，那是理所當然的，我一直生活在結果代表一切的世界裡。」
井端主動談到了經典賽結束後的打算，「當然，這屆大賽結束後我也會離職。如果輸了，我也在想以後是不是乾脆不要再涉足棒球界了。即便我自己能釋懷，大眾可能也無法諒解。」井端直言，未來會怎樣，自己也不知道，「即便贏了，或許會覺得『棒球夠了』，也或許會想再挑戰，但現在回想起來，如果真的贏了，想就此收手的念頭可能會更強烈吧。」
更多經典賽相關新聞：
經典賽／山本由伸對台灣先發？井端弘和雖不鬆口 但強調必須贏球
經典賽／大谷翔平不扛開路先鋒？井端弘和透露日本隊打線完美雛形
經典賽／大谷翔平來電要打日本隊！井端弘和透露一開始還漏接電話
我是廣告 請繼續往下閱讀
井端弘和2018年退役，之後擔任社會人球隊NTT東日本教練，還曾在2022年受台鋼雄鷹邀約，來台擔任客座教練。2023年日本隊在經典賽風光奪冠，監督栗山英樹隨後卸任，此重擔落到井端身上，成為新一任日本隊監督。2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽，井端率隊拿下冠軍，是他執教首冠。
不過在2024年世界12強大賽，井端踢到鐵板，雖然預賽、複賽全勝，但卻在冠軍賽遭中華隊完封，不僅終止國際賽27連勝，更痛失冠軍金盃，這一敗，也讓井端飽受日本國內的批評。
井端弘和坦言很痛苦 最傷腦筋的是「選人」
井端接受《日刊體育》的採訪，回首擔任日本隊監督的過去2年，談到最痛苦的時刻，井端表示，「痛苦，其實一直都很痛苦。在國手選材這方面，這3個賽季真的讓我非常糾結。教練團和很多人都非常認真提供意見，我非常感謝教練與幕僚群，希望能讓這些心血在大賽中開花結果。」
如何選人，成為國家隊的核心問題，在2024的世界12強賽中，日本隊因傷退賽的情況接踵而來，在不斷重組名單的壓力下，最終在冠軍賽輸給了台灣，那次的「敗北」，成了現實的重擔。
井端坦言，「即使名單定案了，還是會有人受傷，在那種情況下，針對該選誰，曾有激烈意見衝突，這跟我以前當教練時是一樣的。球員每場比賽都全力以赴，受傷也是無可奈何，所以我完全沒有鬆口氣的時候，即使定案了也無法安心。這部分是最辛苦、也最讓我感到不順遂的地方。」
經典賽將是井端弘和最後一役 考慮過不再涉足棒球界
今年的經典賽預計是井端任期的最重要一仗，「擔任日本隊監督對我人生是否有加分還不知道，但能率領國家隊的球員，是難能可貴的經驗，這是最有意義的部分。」上屆日本隊擊退美國隊拿下冠軍，這次目標2連霸，井端說，「希望能像上次一樣，打出讓全體國民，且不僅僅是棒球迷感到喜悅的比賽內容。」
雖然井端的肩上承載著全日本期待所帶來的重壓，但他的內心已經整理得很清晰，「與其說是壓力，不如說就是『贏球』而已。輸了的話，大家看我的眼神都會變，那是理所當然的，我一直生活在結果代表一切的世界裡。」
井端主動談到了經典賽結束後的打算，「當然，這屆大賽結束後我也會離職。如果輸了，我也在想以後是不是乾脆不要再涉足棒球界了。即便我自己能釋懷，大眾可能也無法諒解。」井端直言，未來會怎樣，自己也不知道，「即便贏了，或許會覺得『棒球夠了』，也或許會想再挑戰，但現在回想起來，如果真的贏了，想就此收手的念頭可能會更強烈吧。」
更多經典賽相關新聞：
經典賽／山本由伸對台灣先發？井端弘和雖不鬆口 但強調必須贏球
經典賽／大谷翔平不扛開路先鋒？井端弘和透露日本隊打線完美雛形
經典賽／大谷翔平來電要打日本隊！井端弘和透露一開始還漏接電話
更多「2026經典賽」相關新聞。